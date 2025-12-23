Pyrenex autunno inverno 2025 propone outerwear di lusso dal savoir-faire francese, con piumino 100% Legend, tessuti privi di PFAS e design pensati per un inverno consapevole. Doudoune rétro, cappotti oversize e giacche sportive compongono una collezione versatile, adatta a look urbani ed eleganti.
Per l’inverno 2025, Pyrenex presenta una collezione che racconta un equilibrio armonioso tra tradizione artigianale e visione contemporanea. Il marchio francese, celebre per la qualità delle sue imbottiture e l’eleganza delle sue linee, propone capi capaci di fondere stile e protezione, esprimendo un’idea di inverno che va ben oltre il semplice abbigliamento tecnico.
Un savoir-faire radicato nella tradizione francese
Ogni creazione nasce dal know-how maturato negli atelier di Saint-Sever, dove la cura sartoriale incontra tecniche produttive di ultima generazione. Qui, il piumino 100% Legend – leggero, soffice e con un potere termico ineguagliabile – diventa l’anima di giacche e cappotti concepiti per affrontare il freddo con stile e comfort.
L’attenzione alla sostenibilità si traduce in scelte concrete: i tessuti sono trattati senza PFAS e protetti da un rivestimento CO privo di composti fluorurati, una soluzione più rispettosa dell’ambiente e della salute.
Design che unisce estetica e performance
La linea premium Made in France adotta una tecnologia tubolare esclusiva che elimina le cuciture tradizionali. Questo sistema trattiene il piumino senza ricorrere alle impunture visibili, garantendo una silhouette pulita e moderna, ma anche una migliore resistenza agli agenti atmosferici.
Le proporzioni sono studiate per esaltare la libertà di movimento, mentre i dettagli funzionali – come cappucci removibili, aperture laterali e tessuti impermeabili – assicurano versatilità.
Ritorno di modelli iconici
Pyrenex rilegge il proprio archivio per proporre modelli storici in chiave contemporanea:
- Mytibic: simbolo degli anni ’80, torna con una gamma cromatica audace e tessuti eco-responsabili.
- Altic: versione dinamica del Goldin, con taglio corto, cappuccio amovibile e tessuto ripstop ultraleggero, ideale per lo streetwear invernale.
- Spoutnic: modello versatile dal tessuto soft touch, perfetto per la vita di tutti i giorni.
- Harmonie Crop: interpretazione contemporanea della classica Harmonie, con linea corta e decisa.
- Abstract: cappotto oversize con aperture laterali a pressione, tessuto impermeabile e tagli arrotondati.
È un guardaroba pensato per chi desidera affrontare la stagione fredda con consapevolezza, senza rinunciare al piacere di un design ricercato.
Come indossare la collezione Pyrenex 2025 per look invernali di tendenza
L’outerwear Pyrenex si presta a molteplici interpretazioni di stile. Ecco alcune proposte per abbinare i modelli di punta della collezione in modo attuale:
- Urban chic: la giacca Spoutnic in nero opaco, con dolcevita in cashmere grigio e pantaloni slim in lana, abbinata a stivaletti Chelsea in pelle liscia. Un look che unisce calore e minimalismo.
- Heritage sportivo: Altic in verde bosco sopra una felpa oversize e jeans straight fit, con sneakers alte in pelle. Perfetto per un weekend dinamico in città.
- Eleganza invernale: il cappotto Abstract color cammello indossato con camicia bianca, pantaloni sartoriali e mocassini in pelle spazzolata. L’apertura laterale dona movimento alla silhouette.
- Rétro contemporaneo: Mytibic bordeaux su un completo in velluto a coste sottili, con sciarpa in lana grossa e anfibi. Un mix tra estetica vintage e praticità moderna.
L’uso della palette cromatica proposta da Pyrenex – che spazia dai toni neutri ai colori più intensi – consente di creare combinazioni che mantengono coerenza visiva pur variando le atmosfere. La nuova collezione dimostra che l’abbigliamento tecnico può essere elegante, e che la sostenibilità non è un compromesso, ma un valore aggiunto.