Ray-Ban Meta (Gen 2) propone un modo più fluido di vivere le feste: scatti e riprese a mani libere con “Hey Meta”, video Ultra HD 3K e foto da 12MP dal proprio punto di vista, videochiamate dagli occhiali e suggerimenti di Meta AI per idee di tempo libero. L’autonomia dichiarata arriva fino a 8 ore di utilizzo misto, con fino a 48 ore aggiuntive tramite custodia di ricarica.
Nel periodo delle festività, l’agenda si riempie di piccoli rituali: viaggi, pranzi lunghi, visite improvvise, regali da incartare all’ultimo, foto di gruppo che finiscono sempre per diventare “una in più”. Ray-Ban Meta (Gen 2) è un regalo che unisce stile e tecnologia, pensato per chi vuole restare dentro ai momenti senza dover continuamente prendere in mano lo smartphone.
Foto e video senza interrompere la scena
Le situazioni più tipiche delle feste hanno un problema ricorrente: se scatti una foto, ti perdi la battuta; se registri un video, non sei più nella conversazione. Ray-Ban Meta (Gen 2) punta a ridurre questa frizione con un approccio “hands-free”.
Durante pranzi e cene, ad esempio, l’idea è poter scattare foto, registrare video o condividere ricordi a mani libere. Il comando vocale (“Hey Meta…”) diventa il grilletto che evita quel gesto ormai automatico: cercare il telefono, sbloccarlo, aprire la fotocamera, scegliere l’inquadratura.
Dal tuo punto di vista: Ultra HD 3K e foto da 12MP
C’è poi un aspetto più narrativo: la prospettiva. Le feste sono piene di attività in movimento — decorazioni, cucina, scambio dei pacchi — e spesso la camera del telefono restituisce un racconto “laterale”. Qui la promessa è diversa: video Ultra HD 3K e foto da 12MP per registrare ciò che accade dal punto di vista di chi lo vive.
Videochiamate dagli occhiali: condividere ciò che stai vedendo
Non tutte le persone importanti riescono a essere presenti nello stesso luogo. Per questo il lancio insiste su un’altra funzione: videochiamate direttamente dagli occhiali, con la possibilità di condividere in tempo reale ciò che stai guardando.
Meta AI e la gestione delle giornate: idee per il tempo libero
Le feste non sono solo cene e regali: spesso c’è il tema del “cosa facciamo oggi?”, soprattutto con bambini o ospiti. Qui entra in gioco Meta AI, che secondo il testo di lancio può suggerire idee e attività per il tempo libero, aiutando a organizzare momenti con la famiglia.
L’esempio riportato è diretto: basta chiedere “Hey Meta, cosa posso fare di divertente con i bambini nella mia città?” per ricevere spunti. Il senso è alleggerire la parte logistica delle giornate, quando tra ferie, meteo e impegni è facile finire sempre negli stessi programmi.
Autonomia e ricarica: una giornata intera senza pensieri
In mezzo alle feste, tra spostamenti e appuntamenti, l’autonomia diventa un criterio concreto. Ray-Ban Meta (Gen 2) ha fino a 8 ore di utilizzo misto e fino a 48 ore aggiuntive con la custodia di ricarica. In altre parole: dalla mattina alla sera l’idea è poterli usare senza fare conti continui, e avere una riserva grazie alla custodia. È un dettaglio che conta soprattutto quando le giornate sono lunghe e frammentate: commissioni, pranzo, visita ai parenti, passeggiata, serata. I Ray-Ban Meta (Gen 2) sono disponibili su meta.com e Ray-Ban.com.
