Informazioni chiave:
- I nuovi Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2) arrivano con design più sottile, naselli intercambiabili, cerniere con 10° di sovra-estensione e terminali modellabili.
- Entrambi sono pensati per lenti graduate e possono essere abbinati a lenti monofocali, progressive o Transitions.
- Il prezzo indicato è di 499 dollari e 469 euro, con pre-ordine negli Stati Uniti dal 31 marzo 2026 e disponibilità dal 14 aprile 2026 in più mercati, tra cui l’Italia.
Ray-Ban Meta Optics amplia il portafoglio smart eyewear di EssilorLuxottica e Meta con due nuovi modelli da vista, Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2). I due occhiali sono progettati per accogliere lenti graduate e introducono una costruzione più sottile, naselli intercambiabili, cerniere con 10° di rotazione aggiuntiva, terminali modellabili e pulsante personalizzabile per Meta AI.
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Blayzer Optics e Scriber Optics sono i due nuovi modelli da vista
Il cuore della novità 2026 è tutto qui: Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2) entrano in gamma come modelli destinati a chi usa lenti correttive. La scelta è rilevante perché sposta gli smart glasses da un territorio ancora percepito come accessorio tecnologico verso un oggetto quotidiano, da indossare per molte ore e non solo in contesti occasionali.
Entrambi i modelli lavorano su quattro elementi concreti: profilo più sottile, naselli intercambiabili, cerniere con sovra-estensione e terminali modellabili. Le cerniere aggiungono 10 gradi di rotazione in più, mentre i terminali delle aste permettono una regolazione più precisa sul volto. È una scelta che interessa molto anche sul piano ottico, perché migliora la stabilità della montatura e amplia il numero di fisionomie gestibili con una stessa base prodotto.
La nuova linea è costruita per lenti graduate, progressive e Transitions
Blayzer Optics e Scriber Optics sono progettati per accogliere lenti graduate. L’intera linea Ray-Ban Meta può essere abbinata a lenti di ultima generazione monofocali, progressive o Transitions. Dal punto di vista d’uso, le lenti Transitions passano da trasparenti a scure in base alla luce, così l’occhiale mantiene continuità tra interno ed esterno con una sola montatura.
Il pulsante personalizzabile rende Meta AI più immediata
I due nuovi Ray-Ban Meta Optics introducono anche un pulsante personalizzabile che permette di attivare Meta AI con un tocco e di richiamare più rapidamente funzioni preferite e registrazione di contenuti. La piattaforma resta quella già nota nella famiglia Meta smart eyewear: fotocamera da 12 MP, video in 3K, chiamate, messaggi, ascolto di musica e podcast su Spotify e Amazon Music, traduzione in tempo reale e sistema a sei microfoni che migliora cattura audio e qualità delle interazioni vocali. Sui modelli Oakley Meta Vanguard restano inoltre disponibili il monitoraggio delle performance con Strava e Garmin.
I nuovi colori 2026 riguardano Wayfarer, Skyler e Headliner
Oltre ai due nuovi modelli da vista, la gamma Ray-Ban Meta Optics accoglie tre nuove varianti stagionali disponibili per un periodo limitato. Le referenze sono Shiny Transparent Grey per Wayfarer, Shiny Transparent Peach per Skyler e Matte Transparent Peach per Headliner. Sono tre interventi cromatici pensati per dare più ampiezza alla linea e per spingere la personalizzazione anche sul lato estetico.
La gamma Oakley Meta aggiunge nuovi colori e Vanguard con Transitions
L’espansione del portafoglio non si ferma a Ray-Ban. EssilorLuxottica e Meta annunciano anche nuovi colori per tutti i prodotti Oakley Meta e, per la prima volta, Oakley Meta Vanguard con lenti Transitions. In questo caso la logica è diversa rispetto a Ray-Ban Meta Optics: qui il focus resta sul mondo sportivo e sulla lettura dinamica della luce in allenamento, in campo e in pista.
Le lenti Prizm Transitions uniscono adattamento automatico alla luce e tecnologia Prizm di Oakley, che lavora su contrasto e resa cromatica. È una combinazione utile per chi usa l’occhiale in attività variabili, con passaggi rapidi tra condizioni luminose diverse.
Traduzione, nutrizione e riepilogo dei messaggi ampliano Meta AI
Il lancio dei nuovi modelli coincide anche con un’estensione delle funzioni di Meta AI. La traduzione in tempo reale supporterà altre lingue, tra cui giapponese, mandarino e arabo. A questo si aggiungono la possibilità di registrare ciò che si mangia e monitorare i valori nutrizionali tramite comando vocale o foto, oltre al riepilogo dei messaggi per recuperare più rapidamente le conversazioni perse.
Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2) sono già disponibili nei negozi Ray-Ban e su Ray-Ban.com.