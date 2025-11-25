Ray-Ban presenta la nuova collezione Ray-Ban Star Wars, capsule in edizione speciale che unisce i modelli storici Wayfarer e Balorama alle figure simbolo della saga. Master Yoda Wayfarer, Darth Vader Balorama, The Rebel Alliance Mega Wayfarer e Kylo Ren Mega Balorama interpretano lato chiaro e lato oscuro attraverso colori, lenti specchiate, incisioni e simboli di Jedi, Impero, Alleanza Ribelle e Primo Ordine.
Da una galassia lontana lontana…
La Forza incontra l’eyewear. Ray-Ban presenta la nuova collezione Ray-Ban Star Wars, disponibile in una selezione di store e online, costruita come una capsule in edizione speciale pensata per chi ama sia il cinema che lo stile.
Gli occhiali da sole Ray-Ban, tra i modelli più riconoscibili nella storia dell’eyewear, vengono riletti attraverso l’immaginario di Star Wars, la saga che ha segnato generazioni di spettatori. Il risultato è una collezione dal carattere narrativo preciso: ogni modello interpreta un personaggio o una fazione, invitando a schierarsi tra lato chiaro e lato oscuro della Forza.
Quattro nuovi modelli – Master Yoda Wayfarer, Darth Vader Balorama, The Rebel Alliance Mega Wayfarer e Kylo Ren Mega Balorama – traducono l’epopea spaziale in forme, colori e incisioni che parlano tanto ai fan quanto agli appassionati di design.
I due lati della Forza in una sola capsule
La collezione gioca su un dualismo costante: Jedi contro Sith, ribelli contro Impero, luce contro oscurità. Un contrasto che non resta solo concettuale, ma si riflette in: combinazioni cromatiche studiate, lavorazioni delle lenti, simboli e frasi incise sulle aste, packaging dedicato, distinto tra lato chiaro e lato oscuro.
Wayfarer e Balorama, due silhouette storiche Ray-Ban, rendono omaggio a Maestro Yoda e Darth Vader, mentre le versioni Mega Wayfarer e Mega Balorama amplificano volumi e presenza scenica per raccontare Alleanza Ribelle e Kylo Ren.
L’idea è chiara: ogni occhiale diventa una dichiarazione di appartenenza. Chi lo indossa non sceglie solo una montatura, ma un riferimento preciso all’interno dell’universo Star Wars.
Master Yoda Wayfarer: la saggezza Jedi nello sguardo
Il Master Yoda Wayfarer è il tributo Ray-Ban al Maestro Jedi più celebre della saga. L’iconico Wayfarer viene reinterpretato con una palette “zen” nei toni del verde salvia, abbinata a lenti tono su tono che richiamano immediatamente il colore legato a Yoda. I dettagli sono pensati per chi conosce bene l’universo narrativo di Star Wars: su una delle aste compare il simbolo dell’Ordine Jedi, sull’altra è incisa la frase “May the Force be with you”, motto che accompagna la saga fin dagli esordi.
Questo modello si rivolge a chi cerca un occhiale che custodisca un riferimento discreto ma riconoscibile, lontano da eccessi grafici, con una montatura che trasmette equilibrio e un’allure meditativa, perfetta per chi ama guardare oltre le apparenze.
Darth Vader Balorama: l’attrazione del lato oscuro
Sul versante opposto, il Darth Vader Balorama interpreta il lato oscuro della Forza. Il Balorama, storico modello Ray-Ban dalle linee avvolgenti, viene proposto in una montatura nera compatta, accompagnata da lenti specchiate sfumate dall’argento al rosso, chiaro richiamo alle tonalità che caratterizzano la figura di Darth Vader.
Sulle aste, due elementi definiscono il carattere del modello: la frase “Embrace the dark side”, un invito diretto a lasciarsi sedurre dall’oscurità; il simbolo dell’Impero Galattico, immediatamente riconoscibile dai fan della saga.
Questo Balorama punta su una presenza scenica netta: è pensato per chi predilige un’estetica decisa, quasi cinematografica, in cui gli occhiali non sono solo un accessorio ma parte integrante della propria immagine.
The Rebel Alliance Mega Wayfarer: energia ribelle
Chi si riconosce nella parte più idealista della saga troverà un alleato in The Rebel Alliance Mega Wayfarer. La base è il Mega Wayfarer, versione dalle linee amplificate del modello classico, che qui si lega direttamente all’Alleanza Ribelle.
La montatura è realizzata in marrone chiaro trasparente, con lenti abbinate che suggeriscono una visione aperta, in continuo movimento. L’effetto complessivo restituisce la determinazione di chi combatte per la libertà, senza rinunciare a una certa leggerezza visiva.
Anche in questo caso, le aste sono il luogo dove si concentrano i riferimenti più amati dai fan: l’incisione “May the Force be with you”, il simbolo della fenice, emblema dell’Alleanza Ribelle.
Il Mega Wayfarer dedicato ai ribelli si rivolge a chi sente affine l’idea di resistenza creativa, a chi preferisce leggere la realtà con uno sguardo non allineato, ma aperto alla possibilità di cambiamento.
Kylo Ren Mega Balorama: intensità contemporanea
La quarta proposta è il Kylo Ren Mega Balorama, in cui la figura di Kylo Ren viene interpretata attraverso una montatura dal carattere intenso e deciso. Il modello Mega Balorama accentua le linee avvolgenti rispetto alla versione classica, per un effetto visivo più marcato.
Qui la montatura abbina nero trasparente e lenti polarizzate a specchio argento-rosso, combinazione che richiama il dualismo di Kylo Ren, diviso tra eredità oscura e tracce di luce. Sulle aste compaiono ancora: la frase “Embrace the dark side”, l’emblema del Primo Ordine, a sancire l’appartenenza al nuovo fronte del lato oscuro.
Questo modello si rivolge a chi ama un’estetica intensa, con un richiamo diretto ai personaggi contemporanei della saga, e desidera portare quello stesso contrasto interiore nello stile di tutti i giorni.
Dettagli, simboli e packaging da collezione
Oltre all’aspetto estetico, la collezione Ray-Ban Star Wars cura con attenzione l’universo dei dettagli. Ogni montatura è caratterizzata da: incisioni sulle aste con frasi iconiche della saga, simboli ufficiali dell’Ordine Jedi, dell’Impero Galattico, dell’Alleanza Ribelle e del Primo Ordine, combinazioni di colori studiate per evocare immediatamente personaggi e fazioni.
Il dualismo tra lato chiaro e lato oscuro si riflette anche nel packaging: gli astucci esclusivi ispirati a Jedi e Sith completano l’esperienza, trasformando ogni occhiale in un vero oggetto da collezione.
