Informazioni chiave:
- Renault porta alla Milano Design Week 2026 l’installazione The Frog Is Back, dedicata al ritorno di Renault Twingo.
- Il progetto prende forma nel RNLT Store di Brera e mette al centro Renault Twingo E-Tech Electric in dialogo con una grande rana firmata Marcantonio.
- Il concept trasforma lo spazio in uno stagno urbano immersivo con ninfee, suoni della natura, lounge esterna, murale e merchandising dedicato.
Renault sceglie la Milano Design Week 2026 per raccontare la nuova Twingo attraverso un linguaggio meno tecnico e più immediato, quello dell’emozione. La protagonista è Renault Twingo E-Tech Electric, inserita dentro un progetto espositivo che parte da una suggestione visiva semplice ma fortissima: il frontale dell’auto, con il suo assetto morbido e sorridente, richiama la fisionomia di una rana. Da questa intuizione nasce The Frog Is Back, un racconto spaziale che unisce automobile, arte e scenografia urbana.
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Il RNLT Store di Brera diventa uno spazio immersivo dedicato a Twingo
Nel cuore del Fuorisalone, il RNLT Store di Brera viene ripensato come un ambiente narrativo completo. Lo spazio si trasforma in un ecosistema visivo in cui il visitatore entra dentro il mondo di Twingo prima ancora di osservarla come auto.
Il titolo The Frog Is Back nasce da una delle associazioni più riconoscibili legate a Renault Twingo: il suo frontale, con fari aperti e linee morbide, richiama da sempre l’espressione simpatica di una rana. Il risultato è un’installazione che lavora su ironia, memoria e identità di prodotto. L’auto conserva il proprio ruolo centrale, ma viene letta come parte di un universo visivo più ampio, in cui il design torna a essere qualcosa che si riconosce al primo sguardo e che riesce anche a divertire.
La nuova Twingo reinterpreta i codici storici con una sensibilità più contemporanea
Al centro del progetto c’è una Renault Twingo che rilegge i codici che l’hanno resa iconica fin dal debutto. Le linee arrotondate, lo sguardo aperto dei fari e la calandra che suggerisce un sorriso tornano in una forma più attuale, pensata per rafforzare la leggerezza visiva e la vocazione urbana del modello. È una Twingo che mantiene il proprio carattere giocoso, ma lo porta dentro un linguaggio più pulito e contemporaneo.
Uno degli elementi più forti dell’installazione è il verde, scelto come colore simbolo del lancio e usato come filo visivo lungo tutto il percorso.
Lo stagno urbano onirico
All’interno del RNLT Store, i visitatori vengono accolti in una sorta di stagno urbano immaginario. Grandi ninfee, suoni della natura e cambi di scala costruiscono un ambiente che ribalta la percezione abituale dello spazio. Al centro di questa scenografia compare Renault Twingo E-Tech Electric, posta in dialogo con una grande scultura di rana realizzata da Marcantonio. La rana riprende gli elementi più riconoscibili del frontale dell’auto, dagli occhi alle guance fino al sorriso, e li traduce in un oggetto autonomo ma perfettamente coerente con la vettura. La firma di Marcantonio si riconosce nella capacità di tenere insieme ironia, natura e oggetti quotidiani senza rendere il progetto troppo concettuale.
A completare l’esperienza c’è anche una gashapon machine, pensata per introdurre una componente interattiva e ludica. Tra gli oggetti distribuiti compare una ranocchia profumatore d’auto firmata da Marcantonio, creata appositamente per questa occasione.