Rodenstock occhiali da sole Originals: i nuovi modelli 2021

I nuovi occhiali da sole Originals by Rodenstock.

Rodenstock occhiali da sole Originals: presentati i nuovi modelli della collezione. Grazie agli infiniti archivi storici del brand nascono nuove evoluzioni stilistiche che combinano heritage e futuro. Nel segno delle innovazioni tecnologiche dei materiali e nella ricerca di inediti e raffinati design.

Ispirati a un classico Rodenstock del 1980, i nuovi occhiali da sole Originals appartengono alla storia della moda, negli anni in cui lo sport iniziava ad influire il lavoro degli stilisti internazionali. Gli occhiali da sole Originals sono disponibili in tre colori con lenti in tinta che offrono la migliore protezione UV per gli occhi.

Rodenstock crea una combinazione perfetta di tecnologia e design in ogni sua montatura. Vengono prodotte montature per occhiali esteticamente accattivanti e che realizzano il massimo comfort grazie alla loro ottimale vestibilità.

Un paio di occhiali di Rodenstock è un prodotto di qualità genuina realizzato con materiali di elevate caratteristiche come il titanio o l’acciaio inossidabile.

