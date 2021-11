Il nuovo Excalibur Spider Huracan Monobalancier è la sintesi perfetta fra l’eccellenza orologiera della Maison Roger Dubuis e lo spirito sportivo della supercar da corsa Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2.

Il nuovo Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan MB è solo l’ultima delle creazioni nate da Roger Dubuis x Lamborghini Squadra Corse, un connubio alla costante ricerca di nuove emozioni. Dalla pista al polso, questo orologio rappresenta la sintesi fra il DNA della supercar italiana e l’eccellenza orologiera della Maison ginevrina, incarnando in sé il senso di una collaborazione caratterizzata da prestazioni radicali ed estetica tagliente.

Roger Dubuis invita i coraggiosi e gli audaci al lancio ufficiale di questo straordinario segnatempo durante una delle gare del campionato mondiale Lamborghini Super Trofeo, che si avvicina alla conclusione con una serie di corse ad alto tasso di adrenalina.

Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan: caratteristiche

Dotato di un calibro automatico RD630 monobalancier, l’Excalibur Huracán MB da 45 mm riunisce in sé lo stesso entusiasmante mix di potenza e prestazioni dell’auto da cui prende il nome. Con il suo motivo a nido d’ape reso celebre dalla Lamborghini Huracán il cruscotto esagonale della supercar è ripreso nel design dell’orologio, mentre i bariletti gemelli e una ruota del bilanciere inclinata a 12° rappresentano la caratteristica iconica del calibro associata con Lamborghini Squadra Corse.

Quando lo si guarda dal retro, il movimento semi-scheletrato svela una massa oscillante a 360° che riproduce in modo fedele l’effetto del cerchione di una Hurácan che gira in velocità, emulandone anche il design. Con una riserva di carica di 60 ore, questo capolavoro di ingegneria meccanica è dedicato a chi ama vivere la vita a tutto gas.

La cassa è realizzata in carbonio SMC, un materiale composito sviluppato dalla Manifattura e simile a quello usato per il telaio monoscocca e i pannelli della Lamborghini Huracán, mentre sulla lunetta è stato usato titanio DLC. Ispirati all’aerodinamica delle supercar, questi materiali sono stati specificamente scelti per la loro estrema leggerezza e resistenza.

Con la sua originale livrea verde khaki punteggiata da accenti arancione elettrico, il nuovo segnatempo Dubuis sorprende con un’estetica accattivante, incisiva e ricercata. Il tocco finale che completa lo stile ispirato alle auto da corsa è rappresentato dalla corona, che richiama i dadi delle ruote della Huracán e dalle barre duomi della parte superiore del calibro, che ricordano direttamente quello del motore V10.

Per quanto riguarda il cinturino, una combinazione di caucciù e Alcantara garantisce massima comodità e flessibilità. La fodera interna presenta l’originale motivo Pirelli P Zero Trofeo R – esattamente lo stesso degli pneumatici da gara. Infine, un Sistema di Sgancio Rapido su fibbia e cinturino garantisce a chi lo indossa di poterlo cambiare alla velocità di un pit stop.

Prodotto in edizione limitata di 88 esemplari, l’Excalibur Spider Huracán MB è il perfetto esempio di ciò che accade quando due innovatori anticonformisti decidono di collaborare. Perché ogni secondo della vita deve essere epico.

