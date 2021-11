Occhiale all'insegna della sostenibilità, leggero, flessibile e resistente.

Rudy Project Deltabeat è il nuovo occhiale che abbina protezione degli occhi, calzata avvolgente ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. La montatura è costruita in Rilsan Clear. Si tratta di un polimero di origine vegetale e rinnovabile al 100% sviluppato da Arkema per garantire i più alti standard di performance, durevolezza, leggerezza, flessibilità e resistenza agli urti. Tuttavia queste proprietà rendono l’occhiale perfetto per uso sportivo.

La geometria avvolgente di Deltabeat che segue la conformazione della testa è realizzata per ottimizzare la calzata. Inoltre, il nasello regolabile ErgonoseX e i terminali morbidi in gomma aumentano comodità e stabilità di calzata.

Deltabeat è anche dotato di sistema di ventilazione PowerFlow con prese d’aria piazzate su aste, montatura e lenti per minimizzare l’eventuale appannamento. L’occhiale Rudy Project Deltabeat adotta lenti fotocromatiche ImpactX 2 e RP Optics Multilaser.

Rudy Project Deltabeat: disponibilità e prezzo

Infine, Deltabeat è disponibile in due diverse configurazioni di lenti, da bici e running, con prezzo a partire da 114,90 €.

