Samsung Galaxy Z TriFold: la nuova evoluzione degli smartphone

Samsung Galaxy Z TriFold è l’ultimo arrivato nella gamma di dispositivi pieghevoli di Samsung, pensata per chi cerca il massimo della produttività mobile e un intrattenimento immersivo.
Grazie al design a doppia piega il dispositivo si apre fino a un display da 10 pollici, offrendo uno spazio di lavoro esteso e un’esperienza visiva di qualità cinematografica, ma in un formato tascabile.
Design e meccanica pieghevole
Forte di oltre un decennio di esperienza nel settore dei foldable, Samsung ha ottimizzato la tecnologia multi-fold per ottenere un meccanismo a doppia piega fluido e durevole. Il TriFold adotta una piega verso l’interno che protegge il display principale, mentre le cerniere sono progettate per assicurare un’apertura e chiusura regolari. Un sistema di avviso a schermo e feedback aptico segnala pieghe errate per migliorare sicurezza e longevità del prodotto.
Con uno spessore minimo di soli 3,9 mm, il Galaxy Z TriFold monta la piattaforma personalizzata Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, una fotocamera da 200 MP e la batteria più capiente mai vista su un foldable Samsung. Di seguito i dettagli:
- Batteria a tre celle da 5.600 mAh, distribuita sui pannelli per un’erogazione bilanciata e autonomia daily.
- Ricarica super-rapida a 45 W.
- Spessore minimo: 3,9 mm.
- Advanced Armor FlexHinge: due cerniere di dimensioni diverse con struttura a doppia guida per pieghe stabili e minimi spazi tra i pannelli.
- Display multi-fold rinforzato: pannello da 10″ che si piega due volte con strati antiurto.
- Materiali premium: alloggiamento cerniere in titanio, frame in Advanced Armor Aluminum e pannello posteriore in polimero rinforzato con fibre ceramiche.
- Controlli qualità: scansioni CT e laser per verificare precisione di assemblaggio e allineamento.
Uno spazio di lavoro mobile alimentato dall’AI
Il display da 10″ funziona come tre schermi da 6,5″ affiancabili: è possibile eseguire più app contemporaneamente, ridimensionare finestre o mantenere l’orientamento verticale per concentrarsi sui documenti. La nuova taskbar rende immediato tornare al flusso di lavoro dopo una chiamata o uno scambio rapido.
Il TriFold è il primo dispositivo mobile a supportare una versione standalone di Samsung DeX, con fino a quattro workspace e cinque app in esecuzione contemporaneamente. È possibile estendere l’ambiente a un monitor esterno in Extended Mode o collegare tastiera e mouse Bluetooth per trasformarlo in una workstation portatile.
Galaxy AI arricchisce l’esperienza con strumenti come Photo Assist, Generative Edit, Sketch to Image e Browsing Assist. Gemini Live, la soluzione multimodale di AI, fornisce consigli contestuali in tempo reale, interpretando ciò che l’utente vede, dice e fa — ideale per multitasking creativo e professionale.
La tecnologia Vision Booster migliora colori e contrasto in qualsiasi condizione di luce per immagini più vive e realistiche.