Samsung Galaxy Z TriFold: la nuova evoluzione degli smartphone

Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold si aggiunge alla linea di pieghevoli del marchio coreano, con apertura fino a 10'' in formato tascabile.

Schermo pieghevole di alta qualità per dispositivi mobili avanzati, perfetto per smartphone e tablet innovativi con tecnologia 5G e display flessibile.
Samsung

Samsung Galaxy Z TriFold è l’ultimo arrivato nella gamma di dispositivi pieghevoli di Samsung, pensata per chi cerca il massimo della produttività mobile e un intrattenimento immersivo.

Grazie al design a doppia piega il dispositivo si apre fino a un display da 10 pollici, offrendo uno spazio di lavoro esteso e un’esperienza visiva di qualità cinematografica, ma in un formato tascabile.

Design e meccanica pieghevole

Forte di oltre un decennio di esperienza nel settore dei foldable, Samsung ha ottimizzato la tecnologia multi-fold per ottenere un meccanismo a doppia piega fluido e durevole. Il TriFold adotta una piega verso l’interno che protegge il display principale, mentre le cerniere sono progettate per assicurare un’apertura e chiusura regolari. Un sistema di avviso a schermo e feedback aptico segnala pieghe errate per migliorare sicurezza e longevità del prodotto.

Samsung Galaxy Z TriFold
Image: Samsung

Con uno spessore minimo di soli 3,9 mm, il Galaxy Z TriFold monta la piattaforma personalizzata Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, una fotocamera da 200 MP e la batteria più capiente mai vista su un foldable Samsung. Di seguito i dettagli:

  • Batteria a tre celle da 5.600 mAh, distribuita sui pannelli per un’erogazione bilanciata e autonomia daily.
  • Ricarica super-rapida a 45 W.
  • Spessore minimo: 3,9 mm.
  • Advanced Armor FlexHinge: due cerniere di dimensioni diverse con struttura a doppia guida per pieghe stabili e minimi spazi tra i pannelli.
  • Display multi-fold rinforzato: pannello da 10″ che si piega due volte con strati antiurto.
  • Materiali premium: alloggiamento cerniere in titanio, frame in Advanced Armor Aluminum e pannello posteriore in polimero rinforzato con fibre ceramiche.
  • Controlli qualità: scansioni CT e laser per verificare precisione di assemblaggio e allineamento.

Uno spazio di lavoro mobile alimentato dall’AI

Il display da 10″ funziona come tre schermi da 6,5″ affiancabili: è possibile eseguire più app contemporaneamente, ridimensionare finestre o mantenere l’orientamento verticale per concentrarsi sui documenti. La nuova taskbar rende immediato tornare al flusso di lavoro dopo una chiamata o uno scambio rapido.

Il TriFold è il primo dispositivo mobile a supportare una versione standalone di Samsung DeX, con fino a quattro workspace e cinque app in esecuzione contemporaneamente. È possibile estendere l’ambiente a un monitor esterno in Extended Mode o collegare tastiera e mouse Bluetooth per trasformarlo in una workstation portatile.

Samsung Galaxy Z TriFold
Image: Samsung

Galaxy AI arricchisce l’esperienza con strumenti come Photo Assist, Generative Edit, Sketch to Image e Browsing Assist. Gemini Live, la soluzione multimodale di AI, fornisce consigli contestuali in tempo reale, interpretando ciò che l’utente vede, dice e fa — ideale per multitasking creativo e professionale.

Il doppio fold rende l’esperienza di visione estremamente immersiva: linee di piega minime, schermo Dynamic AMOLED 2X con refresh fino a 120 Hz, 2.600 nit sul display esterno e 1.600 nit sullo schermo principale.

La tecnologia Vision Booster migliora colori e contrasto in qualsiasi condizione di luce per immagini più vive e realistiche.

