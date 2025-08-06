Saucony Xodus Ultra 4: stabilità su ogni terreno

Saucony presenta la nuova Xodus Ultra 4, una scarpa da trail running pensata per chi affronta percorsi lunghi e irregolari. Dotata di intersuola a doppia densità, suola Vibram MegaGrip e tomaia in mesh ripstop, questa calzatura è studiata per garantire comfort, aderenza e stabilità anche nelle condizioni più complesse. Il design è mirato a rispondere alle esigenze degli atleti che cercano un supporto costante e prestazioni affidabili su lunghe distanze.
Una sneaker pensata per le distanze estreme
Con la Xodus Ultra 4, Saucony si rivolge a chi affronta percorsi lunghi e variegati, dove il comfort deve restare invariato anche dopo decine di chilometri. Questa scarpa nasce per chi pratica trail running a livello intenso, dove il dislivello, la durata e la superficie richiedono una calzatura in grado di rispondere con prontezza a ogni variazione del terreno.
La struttura è il risultato di un’attenta combinazione di ammortizzazione e stabilità. L’intersuola a doppio strato integra la reattività del Pwrrun PB – posizionato sotto la pianta del piede per garantire morbidezza e ritorno di energia – con l’involucro in schiuma Pwrrun, che crea un sistema ammortizzante stabile e protettivo.
Aderenza ottimizzata con suola Vibram MegaGrip
Uno degli elementi chiave della Xodus Ultra 4 è la suola interamente realizzata in mescola Vibram MegaGrip, progettata per offrire aderenza su superfici instabili, scivolose o dissestate. Questo materiale è ormai ampiamente utilizzato nelle calzature da trail di fascia alta per le sue caratteristiche tecniche che combinano presa, flessibilità e durata nel tempo.
I tasselli multidirezionali garantiscono una trazione efficace sia in salita che in discesa, aumentando il controllo nei cambi di pendenza. Il design del battistrada aiuta a espellere fango e detriti, migliorando la fluidità della corsa anche in contesti più fangosi o accidentati.
Comfort duraturo e tomaia tecnica
La tomaia della Xodus Ultra 4 è stata riprogettata per offrire una calzata sicura senza rinunciare alla traspirabilità. Il materiale scelto è un mesh tecnico con rinforzi ripstop, ideale per resistere all’usura tipica dei trail. Il design avvolge il piede senza creare punti di pressione, mentre la linguetta è integrata nella struttura per evitare infiltrazioni di detriti.
L’allacciatura permette una regolazione precisa, adattabile sia a piedi magri sia a piedi più larghi. L’interno è pensato per mantenere il piede stabile senza costringerlo, grazie a un sottopiede sagomato che accompagna la forma plantare durante il movimento.
La combinazione di materiali tecnici, protezione strutturale e leggerezza relativa rende la Xodus Ultra 4 una scelta valida per gare di ultratrail, allenamenti lunghi o trekking veloci.