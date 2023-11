La collezione autunno inverno 2023 di Saul Nash, vincitore nel 2022 dell’International Woolmark Prize, è il risultato di una collaborazione continuativa tra Nash e The Woolmark Company e si sviluppa attorno a tre capi eroe realizzati in lana Merino certificata Woolmark.

Una maglia drappeggiata in 100% lana Merino certificata Woolmark creata lavorando uno jacquard double-face in un’unica maglia, una tuta da ginnastica in lana caratterizzata da pannelli in rete di lana sulle braccia stile performance e una maglia a compressione senza cuciture in misto lana Merino ad alte prestazioni, progettata per adattarsi a tutti i tipi di corpo.

È incredibile, racconta Saul Nash. È estremamente robusta, ma molto elasticizzata, in modo da poter essere indossata sia da uomini che da donne.

La collezione si snoda attraverso una tavolozza colori che spazia dal color crema, blu alpino e verde muschiato, con neri e rossi accesi che esplodono come vulcani: un promemoria del fatto che Nash sta disturbando l’equilibrio, interrogandosi su cosa significhi vestirsi per i climi intensi della Val d’Isere, pur non avventurandosi oltre l’E2. Le linee che disegnano il corpo e che percorrono la maggior parte dei capi evocano le creste delle montagne che Nash ha visto quando è andato a sciare per la prima volta all’età di 25 anni.

Per questa collezione abbiamo introdotto i nostri primi top a compressione in maglia senza cuciture sviluppati con Eva & Carola, prosegue Nash. È stato un grande sviluppo per noi e con il supporto di Woolmark siamo riusciti a costruire una collaborazione continua. Grazie a questa collaborazione siamo stati in grado di produrre capi che non solo soddisfacevano l’elemento di stile all’interno della collezione, ma anche di creare un indumento performante e completamente funzionale, realizzato per durare nel tempo. Questa stagione abbiamo lavorato con il nostro partner Knitwear Lab, grazie al quale abbiamo potuto continuare a spingere la nostra maglieria. Abbiamo sviluppato una tecnica che utilizza sia il jersey double-face che il jersey semplice per giocare con le forme dei capi. Continuando a utilizzare filati Tollegno in 100% lana Merino, e introducendo l’uso di Primaloft e di filati in misto lana nella nuova giacca in maglia tecnica e nei joggers abbinati, si ottiene una sensazione di maggiore robustezza dei capi in maglia che ne derivano, continua Nash.

Saul Nash x The Woolmark Company: il video della campagna

La collezione è accompagnata da un film di campagna, diretto dal collaboratore di lunga data FX Goby e curato da Elgar Johnson, che esamina le tensioni tra la popolarità dell’abbigliamento da sci in strada e le barriere sociali che impediscono alla maggior parte delle persone di fare stravaganti viaggi sugli sci in Europa.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED