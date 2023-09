Seiko Laurel 110 anniversario: la storia di Seiko ebbe inizio nel 1881 quando Kintaro Hattori aprì un negozio a Ginza per la riparazione e la vendita di orologi. Nel 1913 la sua azienda produsse il primo orologio da polso del Giappone, il Laurel, e negli anni successivi ha contribuito allo sviluppo dell’arte orologiera attraverso la tecnologia e l’artigiana

Oggi, per celebrare il 110 anniversario del Laurel, Seiko presenta una nuova serie di orologi commemorativi delle collezioni Presage, Prospex e 5 Sports. Ogni segnatempo è espressione dell’elevato livello dell’orologeria moderna di Seiko e si ispira al primo orologio da polso del Giappone.

Seiko Laurel 110 anniversario: la collezione Presage

La collezione Presage propone tre nuovi orologi che rendono omaggio al primo orologio da polso di Seiko con un design che riflette, in modo diverso, quello del Laurel.

La prima nuova creazione si unisce alla Serie Presage Craftsmanship e riproduce fedelmente il design del Laurel quasi in ogni dettaglio. Il suo quadrante in un purissimo smalto bianco è opera del maestro artigiano Mitsuru Yokosawa e del suo team. Con un quadrante dotato di un indice “12” rosso e lancette blu dallo stile classico, molto simili al Laurel, questa creazione è alimentata dal Calibro 6R27 ad alte prestazioni di Seiko. Realizzato per resistere a lungo nel tempo, il quadrante in smalto bianco lucido mostra la data alle ore 6 e la riserva di carica alle ore 9; la cassa presenta un design leggermente rivisitato, che valorizza il quadrante finemente lavorato e veste elegantemente il polso.

Un’altra inedita creazione Presage della Serie Sharp Edged presenta una cassa moderna dal profilo deciso e un piccolo contrassegno rosso sul rehaut in corrispondenza delle ore 12, in onore del Laurel. Le lancette sfaccettate delle ore e dei minuti si combinano con il motivo asanoha o “foglia di canapa” del quadrante e con gli angoli vivi della cassa per un look raffinato e moderno che esprime precisione e qualità.

La terza creazione Presage è uno Style60’s GMT alimentato dal Calibro 4R34. In questo caso le lancette blu, compresa quella della funzione GMT, spiccano sul quadrante e si armonizzano con la cassa e la lunetta dallo stile classico, garantendo un’ottima leggibilità e un’inconfondibile estetica anni ’60. Il rehaut con un piccolo triangolo rosso alle ore 12 consente una precisa visualizzazione dei minuti e dei secondi. La Lumibrite sulle lancette delle ore e dei minuti assicura una facile lettura dell’ora, sia di giorno sia di notte, in condizioni di scarsa visibilità.

Seiko Laurel 110 anniversario: la collezione Prospex

Prospex celebra il Laurel con due nuove creazioni, una progettata per il cronometraggio sportivo e l’altra per viaggiare verso nuovi orizzonti.

Il primo, il cronografo solare Speedtimer, è un cronografo analogico in grado di misurare il tempo trascorso con incrementi di 1/100° di secondo. Le lancette dei piccoli contatori alle ore 2, 10 e 12 sono di una vivace tonalità di rosso in onore del Laurel. Come i primi modelli Seiko, il quadrante è di un bianco brillante. I piccoli contatori neri conferiscono a questo cronografo Speedtimer un’estetica che valorizza la leggibilità e che strizza l’occhio ai cronografi Seiko d’epoca.

L’altra creazione Prospex è un Seiko Alpinist che monta l’ultimo movimento GMT dell’affidabile famiglia di Calibri 6R, con una riserva di carica portata a 72 ore, ovvero tre giorni completi. Come nell’originale orologio del 1913, le lancette blu si stagliano su un quadrante dal colore chiaro. Un contrassegno rosso sull’anello della bussola è un ulteriore richiamo al Laurel e indica la direzione cardinale del nord.

Seiko Laurel 110 anniversario: l’orologio 5 Sports

Infine, l’orologio 5 Sports presenta un quadrante con dettagli scelti in onore del Laurel. Le lancette sono blu, mentre i numeri rossi vengono utilizzati per la scala delle 24 ore. Elegante, funzionale, resistente e divertente, questa creazione a carica automatica espone anche le indicazioni per il giorno e la data ed è completata da un elegante bracciale d’acciaio a cinque maglie.

Tutti i cinturini, di cui è dotata ciascuna creazione, sono in pelle proveniente da concerie certificate dal Leather Working Group.

