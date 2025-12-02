Seiko presenta due nuovi orologi della serie Presage Classic: SPB447J1 con complicazione GMT e SPB499J1 con indicazione a 24 ore. Entrambi i modelli sono dotati di quadranti in lacca Urushi, frutto della sapienza artigianale del maestro Isshu Tamura. Il trattamento a più strati dona profondità e brillantezza, esaltando l’estetica giapponese.
Due nuove creazioni arricchiscono la serie Seiko Presage Classic, esaltando la profonda connessione tra l’arte tradizionale giapponese e la meccanica contemporanea. I modelli SPB447J1 e SPB499J1 si distinguono per i loro quadranti realizzati con la lacca Urushi, un materiale naturale lavorato secondo tecniche secolari, sotto la guida esperta del maestro Isshu Tamura.
Lacca Urushi: un patrimonio culturale giapponese al polso
Utilizzata da secoli per proteggere oggetti preziosi, la lacca Urushi non è una semplice finitura: è un elemento culturale legato all’estetica e alla funzionalità. Ottenuta dalla linfa dell’albero Rhus verniciflua, si distingue per la resistenza nel tempo, la leggerezza e le proprietà protettive.
Nei nuovi modelli Seiko, questo materiale assume una funzione decorativa e al contempo strutturale, grazie a una tecnica che unisce tradizione e precisione industriale. Il risultato è una superficie profonda e riflettente, capace di valorizzare ogni riflesso e dettaglio.
Un processo complesso, una finitura inimitabile
Il quadrante prende forma attraverso un lungo processo manuale: la tecnica dello yakitsuke prevede l’applicazione di più strati di lacca filtrata (ki-urushi), seguiti da trattamenti termici e lucidature con carbone e polveri naturali. Ogni strato è applicato con attenzione, per garantire brillantezza e stabilità senza interferenze con il movimento delle lancette.
Le lavorazioni vengono eseguite a Kanazawa, città storica per la lavorazione della lacca e della tecnica Kaga Maki-e, da cui proviene Isshu Tamura. Maestro riconosciuto a livello internazionale, Tamura ha esteso le sue competenze anche alla produzione di orologi, portando la lacca Urushi su quadranti di altissimo livello estetico.
SPB447J1: l’arte Urushi in versione GMT
Il primo modello, SPB447J1, integra una complicazione GMT in un quadrante nero lucido, impreziosito da dettagli dorati. La lancetta GMT color oro sfiora la scala delle 24 ore, mentre gli indici tridimensionali e le lancette lucidate offrono leggibilità immediata. Il calibro 6R54, con 72 ore di riserva di carica, assicura affidabilità nel tempo.
Completato da un cinturino in pelle nera certificata dal Leather Working Group, il modello esprime un’eleganza discreta e coerente, adatta a chi cerca funzionalità senza rinunciare alla raffinatezza.
SPB499J1: raffinatezza con complicazione a 24 ore
Nel secondo modello, SPB499J1, la lacca Urushi si accompagna per la prima volta al calibro automatico 6R5H. Con riserva di 72 ore e precisione stabile, il movimento alimenta una visualizzazione a 24 ore posizionata a ore sei. La superficie del quadrante, nera come l’inchiostro, viene levigata più volte per ottenere una brillantezza profonda e uniforme.
I dettagli dorati di numeri e lancette si ispirano alle tecniche di Kanazawa, con un equilibrio visivo che richiama i canoni estetici della cultura giapponese. Anche in questo caso, il cinturino è in pelle nera proveniente da una conceria responsabile.
Quando la tradizione si fonde con la contemporaneità
Entrambi i segnatempo rappresentano una visione orologiera in cui l’heritage artigianale diventa protagonista, senza trascurare l’affidabilità meccanica. La serie Presage Classic si fa portavoce di un messaggio culturale forte: la bellezza si rafforza con il passare del tempo. Come la lacca che evolve sul quadrante, anche l’orologio entra a far parte della vita quotidiana, trasformandosi in un oggetto carico di memoria.
Scheda Tecnica – Seiko Presage Classic SPB447J1
- Movimento: Calibro 6R54 automatico con carica manuale
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora
- Precisione: da +25 a -15 secondi/giorno
- Riserva di carica: 72 ore
- Funzioni: ore, minuti, secondi, secondo fuso orario
- Cassa: acciaio inossidabile con rivestimento super resistente
- Quadrante: lacca Urushi nera
- Vetro: zaffiro doppia curvatura antiriflesso
- Diametro: 40,2 mm
- Spessore: 12,4 mm
- Impermeabilità: 10 bar
- Cinturino: pelle nera certificata
Scheda Tecnica – Seiko Presage Classic SPB499J1
- Movimento: Calibro 6R5H automatico con carica manuale
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora
- Precisione: da +25 a -15 secondi/giorno
- Riserva di carica: 72 ore
- Funzioni: ore, minuti, secondi, lancetta 24 ore, arresto secondi
- Cassa: acciaio inossidabile con rivestimento super resistente
- Quadrante: lacca Urushi nera
- Vetro: zaffiro doppia curvatura antiriflesso
- Diametro: 40,2 mm
- Spessore: 12,1 mm
- Impermeabilità: 10 bar
- Cinturino: pelle nera certificata
