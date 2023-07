Seiko Presage Sharp Edged: la serie presenta due nuovi segnatempo animati da un inedito movimento automatico con tre giorni di riserva di carica e un design rinnovato. Proposta per la prima volta nel 2020, la serie Presage Sharp Edged di Seiko si è rapidamente distinta per alcune peculiarità stilistiche quali la silhouette dai contorni decisi, il quadrante decorato con motivi ricercati e le lancette e gli indici che riflettono la luce migliorando la leggibilità.

Espressione potente della maestria e dell’estetica giapponese combinata con un’orologeria meccanica all’avanguardia, la serie è un’ulteriore

prova delle ampie competenze e delle tecniche di produzione avanzate di Seiko. Un quadrante “open heart” e un movimento con una riserva di carica di tre giorni.

Seiko Presage Sharp Edged: caratteristiche

I nuovi orologi Sharp Edged sono animati dall’inedito calibro 6R5J, che vanta una maggiore riserva di carica fino a tre giorni a pieno regime. Il movimento automatico a 21.600 alternanze/ora regola le funzioni di ore, minuti e secondi, oltre all’indicazione delle 24 ore visibile sul piccolo contatore posizionato a ore 6.

L’apertura a ore 9 rivela il caratteristico motivo asanoha, o “foglia di canapa”, lo stesso presente anche come decoro sul quadrante. Lo scappamento del movimento può essere osservato e apprezzato grazie a questa apertura. A conferma della riserva di carica aumentata fino a 72 ore, su ogni quadrante è riportata la dicitura “Automatic 3 Days”. L’intero calibro 6R5J, compresa la massa oscillante color oro, è visibile anche attraverso il fondello a vista.

Oltre alla parte tecnica, i due segnatempo mostrano innovazioni anche dal punto di vista del design. Debutta nella Serie Sharp Edged un vetro zaffiro a doppia curvatura, conferendo ai nuovi orologi un look più snello al polso. Grazie al nuovo vetro, i quadranti appaiono più chiari e luminosi, migliorando la leggibilità e mettendo in risalto i componenti di spicco del quadrante insieme allo scappamento visibile dall’apertura a ore 9.

La finitura a specchio caratterizza la parte compresa tra la superficie superiore e laterale della cassa e aggiunge ulteriore luminosità al design.

Come per ogni orologio della Serie Sharp Edged, i quadranti delle due nuove creazioni recano il motivo asanoha, o foglia di canapa. Composto da più strati, ogni quadrante tridimensionale prende vita attraverso la stampa, la gradazione del colore e il rivestimento dello strato superiore, creando una ricca texture strutturata. Il quadrante di ciascun orologio è caratterizzato da un colore tradizionale giapponese: shironeri, che ricorda la seta bianca non trattata, per la tonalità più chiara, e aitetsu, o indaco, per il quadrante scuro.

I due inediti segnatempo adottano un design rinnovato sia per gli indici sia per la lancetta dei secondi. Gli indici sono più affilati e puntano verso il centro del quadrante, mentre la lancetta dei secondi, leggermente curvata verso gli indici, ha un contrappeso più pronunciato e angolare, che termina con una forma appuntita.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.