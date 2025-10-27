Seiko amplia la linea Prospex Alpinist 2025 con quattro referenze: SPB503J1, SPB505J1, SPB507J1 e SPB531J1 (edizione limitata di 2.000 pezzi per l’Europa). I tre modelli principali adottano il calibro 6R55 con 72 ore di riserva, mentre il limited monta il 6R35 con 70 ore. Cassa da 39,45 mm, 20 ATM, réhaut bussola e data a ore 3 con lente. Quadranti altamente leggibili con Lumibrite e vetro zaffiro doppiamente curvo. Prezzi da €890 a €990, disponibili in boutique, rivenditori selezionati e sul sito di Seiko.
Un’eredità nata in quota: cos’è l’Alpinist
Nel 1959 Seiko presentò il Laurel Alpinist per rispondere alle esigenze di chi vive l’outdoor. All’epoca si distingueva per cassa con fondello a vite, quadrante ad alta leggibilità con indici e lancette luminescenti e una disposizione a ore 3-6-9-12 che evocava i rilievi montani e i punti cardinali. L’idea era chiara: creare uno strumento affidabile per l’esplorazione.
Prodotto per un periodo relativamente breve nei primi anni ’60, l’Alpinist tornò nel 1995 nella versione con quadrante verde, poi aggiornata nel 2006. Quel modello, soprannominato “Green Alpinist”, è diventato un riferimento in Europa: un richiamo alla natura, alle foreste e a un gusto sportivo elegante. La collezione Prospex ha raccolto quel patrimonio, trasformandolo in una famiglia di orologi da esplorazione stimati per concretezza e carattere.
Quattro nuovi Prospex Alpinist: colori, materiali e dettagli
La nuova famiglia 2025 comprende SPB503J1, SPB505J1, SPB507J1 e SPB531J1 (quest’ultimo in edizione limitata di 2.000 esemplari riservata all’Europa). In comune: cassa in acciaio da 39,45 mm, impermeabilità 20 ATM, réhaut girevole bidirezionale con funzione bussola, data a ore 3 con lente di ingrandimento, sapphire doppiamente curvo con trattamento antiriflesso interno, corona a vite e fondello a vite trasparente con profilo di una montagna.
- SPB503J1 (Teal Blue) e SPB505J1 (nero) montano bracciale in acciaio con tripla chiusura pieghevole e pulsante di rilascio.
- SPB507J1 (verde) adotta cinturino in pelle marrone.
- SPB531J1 (blu – limited Europa) offre due cinturini intercambiabili: pelle blu navy e nylon tecnico blu.
In tutti i casi, indici e sfere sono rivestiti in Lumibrite per assicurare un’ottima visibilità. La lente sul datario è integrata al cristallo per massimizzare la leggibilità anche durante attività dinamiche.
Calibri e riserva di carica: 6R55 e 6R35
Per la prima volta nella linea Alpinist compaiono tre modelli con il calibro automatico 6R55 (SPB503J1, SPB505J1, SPB507J1): 72 ore di riserva di carica, 21.600 a/h, 24 rubini e precisione dichiarata +25/-15 s/g. La referenza SPB531J1 ospita invece il calibro 6R35, con 70 ore di autonomia mantenendo frequenza, rubini e finestra prestazionale analoghi.
Il fondello trasparente consente di osservare il movimento e il simbolo grafico di una cima montuosa che sigilla l’identità Alpinist. Nel complesso, un’architettura coerente con la vocazione explorer della famiglia Prospex.
La limited europea SPB531J1: notte alpina e doppio cinturino
La SPB531J1 interpreta il tema cromatico del cielo notturno sopra il Cervino: un quadrante blu intenso con sottile texture verticale e funzioni ore, minuti, secondi con data a ore 3 e lente. La dotazione include due cinturini: pelle blu navy e nylon tecnico blu per alternare un’impostazione urbana a un’impronta più outdoor. La cassa da 39,45 mm racchiude il 6R35 con 70 ore di riserva. L’edizione è limitata a 2.000 pezzi per l’Europa.
Il ritorno del Teal Blue e il richiamo alla SSASS
Tra le versioni in acciaio con bracciale, spicca la SPB503J1 in Teal Blue, ispirata a una limited del 2003 legata alla SSASS – Seven Summits Actions for Sustainable Society, fondata dall’alpinista Ken Noguchi. Quel progetto canalizzava attenzione su iniziative di recupero ambientale su Everest e Fuji e su programmi educativi dedicati alla consapevolezza ecologica. La memoria di quella serie speciale è viva: nel 2023 un esemplare è stato battuto all’asta a 6.800 €, segno del valore collezionistico associato alla storia dell’Alpinist.
Il “Green Alpinist” di nuova generazione
La SPB507J1 in verde riprende l’anima del “Green Alpinist”, oggi con cinturino in pelle marrone e specifiche tecniche in linea con la nuova gamma (6R55, réhaut bussola, 20 ATM, zaffiro). Il verde intenso richiama le foreste di conifere e le pendici montuose, offrendo un colpo d’occhio naturale che rimane una firma stilistica della linea.
Scheda tecnica – Seiko Prospex Alpinist
- Cassa: Acciaio; diametro 39,45 mm; corona a vite; fondello a vite con movimento a vista e profilo montagna
- Vetro: Zaffiro doppiamente curvo, antiriflesso interno
- Quadrante: SPB503J1 Teal Blue (bracciale acciaio) – SPB505J1 nero (bracciale acciaio) – SPB507J1 verde (cinturino pelle marrone)- SPB531J1 blu con texture verticale (cinturino pelle blu + cinturino nylon blu)
- Luminanza: Indici e sfere con Lumibrite
- Funzioni: Ore, minuti, secondi; data a ore 3 con lente; réhaut bussola bidirezionale
- Impermeabilità: 20 ATM
- Movimenti: 6R55 (SPB503J1 / SPB505J1 / SPB507J1) – 6R35 (SPB531J1)
- Cinturini/Bracciali: Acciaio con tripla chiusura pieghevole e pulsante (SPB503J1 / SPB505J1) – Pelle marrone (SPB507J1) – Pelle blu navy + nylon tecnico blu (SPB531J1)
- Prezzi: SPB503J1 / SPB505J1 a € 990 – SPB507J1 a € 950 e SPB531J1 (Limited Europa 2.000 pezzi) a € 890.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!