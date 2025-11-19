Seiko Urban Sport: omaggio al “Rotocall” anni ’80

Seiko presenta Urban Sport, una rilettura fedele nello spirito del leggendario “Rotocall” A829 del 1982. Restano l’estetica con cassa da 37 mm e la caratteristica ghiera girevole-selettore che sostituisce i pulsanti, mentre il cuore è un movimento digitale multifunzione (calibro A824) con cronografo fino a 99:59:59 (1/100 s), timer, contatore, doppio fuso orario, sveglia, calendario automatico e avviso batteria scarica. Il display LCD riprende il font storico e aggiunge indicazione AM/PM; bracciale in acciaio aggiornato, Hardlex, 10 ATM e quadrante retroilluminato completano il profilo. Tre le referenze: nero/giallo, nero/rosso e azzurro/argento.
Un’icona anni ’80, attualizzata
Nato nel 1982, il Seiko “Rotocall” A829 si impose per una soluzione ergonomica che lo rese immediatamente riconoscibile: la lunetta girevole come selettore delle funzioni (Rotary Switch). Il passaggio fra cronografo, timer, sveglia e doppio fuso non avveniva tramite pulsanti, ma con un gesto rotatorio rapido e intuitivo. La formula piacque a pubblico e professionisti, arrivando anche al polso di astronauti impegnati in missioni tra gli anni Ottanta e i primi Duemila.
Con Urban Sport, Seiko riprende quello stile ottagonale e quell’interfaccia tattilmente naturale, trasportandoli nel presente: il risultato conserva l’impronta vintage e la affianca a dettagli di leggibilità e dotazioni coerenti con l’uso quotidiano.
Design e proporzioni: 37 mm per ogni polso
Il nuovo Urban Sport mantiene diametro 37 mm e spessore 10,54 mm, una misura compatta che calza bene e restituisce la sensazione del modello storico. La lunetta ottagonale ospita un anello in alluminio anodizzato che valorizza la grafica e guida l’interazione con la ghiera-selettore. Il display LCD riprende il font tipico del Rotocall e introduce elementi utili come AM/PM e low battery.
La cassa e il bracciale sono in acciaio inossidabile, con fondello a vite, vetro Hardlex e tripla chiusura pieghevole con pulsante di rilascio: la solidità è quella di un digitale pensato per l’uso reale, con impermeabilità a 10 ATM che amplia le situazioni d’impiego.
Ghiera-selettore: logica immediata, funzioni complete
La ghiera girevole è il cuore del progetto, la firma che definisce sia l’estetica sia l’esperienza d’uso. Un click sul polso e si cambia modalità senza cercare tasti: una soluzione che rende il passaggio tra funzioni fluido anche in movimento. Il calibro A824 mette a disposizione un set completo:
- Cronografo fino a 99 h 59’ 59’’ con incrementi di 1/100 s
- Ora e data con calendario automatico
- Timer
- Contatore
- Doppio fuso orario
- Sveglia
- Avviso batteria scarica
La retroilluminazione del quadrante supporta la lettura in ambienti scuri: un riferimento pratico, fedele alla vocazione funzionale del Rotocall.
Tre colorazioni, un linguaggio preciso
L’Urban Sport 2025 porta con sé una tavolozza decisa, ispirata all’energia cromatica degli anni Ottanta: nero/giallo; nero/rosso ed azzurro/argento. La scelta dell’anello anodizzato in lunetta definisce il carattere di ciascuna referenza, mentre la base in acciaio e il layout del display mantengono una coerenza stilistica che rende la serie immediatamente riconoscibile.
Il bracciale in acciaio è stato aggiornato nella costruzione per una migliore solidità e una sensazione al polso più continua. La chiusura con pulsante agevola indossabilità e sicurezza; il fondello a vite e la guarnizione concorrono all’impermeabilità dichiarata. In ogni scelta progettuale si ritrova lo spirito pratico che ha definito l’originale A829. Le tre referenze Seiko Urban Sport sono disponibili al prezzo consigliato di 570,€.
