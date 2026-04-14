- Skechers Aero Razor pesa 196 g, con intersuola da 36-32 mm e drop di 4 mm. Prezzo consigliato: € 145 su skechers.it.
- L’intersuola Hyper Burst Pro è realizzata con il processo Super Critical Foam: schiuma espansa in condizioni di pressione e temperatura controllate per ottenere celle più uniformi, peso ridotto e reattività superiore rispetto alla schiuma Eva tradizionale.
- La suola esterna è in gomma Goodyear; il supporto plantare Arch Fit è certificato dai podologi; l’H-wing brevettato nell’avampiede favorisce la spinta in fase di stacco.
Skechers, brand californiano specializzato in calzature comfort e performance, presenta la Aero Razor: una sneaker da running che pesa 196 grammi, con un’intersuola da 36-32 mm e un drop di 4 mm. Il prezzo consigliato è € 145.
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Cosa rende diversa l’intersuola Hyper Burst Pro dalla schiuma Eva tradizionale
L’intersuola Hyper Burst Pro è prodotta con il processo Super Critical Foam: una tecnica di espansione della schiuma in condizioni di pressione e temperatura supercritiche che genera celle di dimensioni più uniformi rispetto alla schiuma Eva tradizionale. Il risultato è un materiale più leggero e con una risposta elastica più coerente lungo tutta la superficie di appoggio, sia in fase di ammortizzazione che in fase di ritorno energetico.
La tecnologia Hyper Arc integrata nella geometria dell’intersuola favorisce l’efficienza della falcata accompagnando il piede nella transizione tacco-avampiede, riducendo il lavoro muscolare necessario per mantenere il ritmo.
L’H-wing brevettato: come funziona e perché è rilevante nella corsa
L’H-wing è un elemento strutturale brevettato posizionato nell’avampiede. La sua geometria a forma di H crea un punto di flessione controllata che accompagna la spinta in fase di stacco: quando il corridore trasferisce il peso sull’avampiede prima del decollo, l’H-wing comprime e rilascia energia nella direzione della corsa. L’effetto è percepito come una risposta più reattiva rispetto a una suola piatta, senza aumentare la rigidità complessiva della calzatura.
Arch Fit: il supporto plantare certificato dai podologi
La tecnologia Arch Fit è un sistema di supporto plantare sviluppato da Skechers in collaborazione con podologi certificati. L’inserto è modellato per distribuire il carico lungo l’arco plantare, riducendo la pressione sui punti di appoggio principali (tallone e avampiede) durante la corsa. La certificazione podologica indica che il progetto è stato validato su un campione di pazienti e non solo su modelli biomeccanici teorici. Per i corridori con pronazione media o che trascorrono molte ore in piedi, l’Arch Fit è uno degli elementi più rilevanti nella scelta della scarpa.
La suola Goodyear: trazione e durata nel tempo
La suola esterna in gomma Goodyear è prodotta in collaborazione con il brand americano specializzato in pneumatici. La mescola è formulata per offrire grip su asfalto e superfici miste, con una resistenza all’usura superiore rispetto alle suole in gomma standard. Per un corridore che percorre 40-50 km a settimana, la longevità della suola è un fattore economico rilevante oltre che tecnico.
Tomaia, peso e costruzione
La tomaia è in mesh ingegnerizzato: un tessuto a maglia con zone di densità differenziata che offre ventilazione nelle aree a maggiore produzione di calore e sostegno laterale nelle zone di flessione. La linguetta rinforzata garantisce una calzata stabile senza pressioni sul collo del piede anche dopo chilometri.
Il peso di 196 g ìposiziona la Aero Razor nella categoria delle scarpe da running di medio peso: più leggera delle scarpe da allenamento standard (che si attestano sui 250-300 g) ma non nella fascia delle scarpe da gara ultraleggere sotto i 150 g.