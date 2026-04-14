Informazioni chiave:
- “Ooooh, that’s EpiQ!” è l’installazione firmata da Ulises Studio (Ricardo Orts) a Palazzo Senato, Milano, durante la Milano Design Week 2026 (21-26 aprile). Accesso libero, nessuna registrazione richiesta per la maggior parte delle attività.
- Il programma include esperienze digitali con parete LED immersiva e avatar, sessioni di yoga (posti limitati, registrazione necessaria), Creative Lab per personalizzare tote bag, talk con Ricardo Orts e il designer Škoda Chan Whie Park.
- La Škoda Epiq, protagonista dell’installazione, è un city SUV crossover 100% elettrico su piattaforma MEB+: autonomia fino a 430 km, ricarica rapida fino a 133 kW (10-80% in 23 minuti), bagagliaio da 475 litri. Lancio nella prima metà del 2026.
Škoda porta alla Milano Design Week 2026 (21-26 aprile) l’installazione “Ooooh, that’s EpiQ!” a Palazzo Senato, firmata da Ulises Studio, lo studio di Ricardo Orts. L’accesso è libero, senza registrazione obbligatoria per la maggior parte delle attività. Protagonista dell’installazione è la Škoda Epiq, city SUV crossover 100% elettrico in uscita nella prima metà del 2026, con autonomia fino a 430 km e ricarica rapida fino a 133 kW.
Indice dei contenuti
L’installazione “Ooooh, that’s EpiQ!” e dove si trova
L’installazione nasce dalla collaborazione tra Škoda e Ulises Studio, con sede a Valencia. Ricardo Orts ha costruito il progetto attorno all’estetica del modeling dough: forme morbide, sculture scenografiche volumetriche e una palette cromatica che richiama la plasticità del materiale di modellazione infantile. Il risultato è un ambiente in cui gli elementi architettonici dell’installazione dialogano con le linee del design Modern Solid della Škoda Epiq.
Lo spazio di Palazzo Senato è articolato in più zone: un dome immersivo centrale, aree per le attività interattive, un cortile con Coffee Car e una Play Area aperta a tutte le età.
Cosa si può fare da Škoda “Ooooh, that’s EpiQ!”
Le attività disponibili durante i sei giorni di apertura sono:
- Esperienze digitali — Accesso libero, nessuna registrazione. Al centro del dome immersivo è possibile dare forma a oggetti con le mani, scansionarli e vederli proiettati sulla parete LED immersiva. È disponibile anche la trasformazione in avatar digitale.
- Epiq Talks — Accesso libero, durata 60 minuti per sessione. Una serie di talk con Ricardo Orts di Ulises Studio e Chan Whie Park, designer interno Škoda Auto. I temi toccano design, creatività e visioni sulla mobilità del futuro.
- Sessioni di yoga — Sessioni giornaliere da 60 minuti, posti limitati, registrazione necessaria. Le sessioni si svolgono all’interno dell’installazione, con forme e geometrie dell’ambiente come cornice. A ogni partecipante viene consegnato un tappetino yoga in omaggio.
- Creative Lab — Accesso libero. Uno spazio attrezzato dove i visitatori possono progettare e personalizzare una tote bag ispirata all’universo visivo dell’Epiq. Materiali forniti, nessun limite di età.
- Coffee Car — Accesso libero nel cortile. Un punto di pausa nel percorso, con caffè e possibilità di incontro informale.
- Play Area — Accesso libero. Area interattiva pensata per stimolare curiosità e gioco in senso ampio, aperta a tutte le fasce di età.
La Škoda Epiq: specifiche tecniche del city SUV protagonista dell’installazione
La Škoda Epiq è il primo modello del marchio costruito sulla piattaforma MEB+, sviluppata dal gruppo Volkswagen per i segmenti entry-level della mobilità elettrica. È la city car elettrica più conveniente della gamma Škoda e si posiziona nello stesso segmento del Kamiq termico.
Le varianti disponibili al lancio sono tre:
- Epiq 35: motore da 85 kW, batteria LFP da 38,5 kWh, ricarica CC fino a 50 kW
- Epiq 40: motore da 99 kW, batteria LFP da 38,5 kWh, ricarica CC fino a 90 kW
- Epiq 55: motore da 155 kW, batteria NMC da 55 kWh, ricarica CC fino a 133 kW (10-80% in 23 minuti), autonomia fino a 430 km WLTP
Tutte le varianti montano il motore anteriore APP290 e supportano la ricarica CA a 11 kW. La batteria LFP delle varianti 35 e 40 è di tipo litio-ferro-fosfato, scelta per la durata e il peso ridotto. La batteria NMC da 55 kWh della variante top offre maggiore densità energetica.
Il bagagliaio misura 475 litri nella configurazione standard (75 litri in più rispetto al Kamiq), espandibile a 1.344 litri con i sedili posteriori abbattuti. L’abitacolo offre quasi 26 litri di vani portaoggetti aggiuntivi.
Il design Modern Solid e le novità estetiche dell’Epiq
La Škoda Epiq è il primo modello di serie del marchio a integrare tutti gli elementi del linguaggio stilistico Modern Solid: superfici pulite, linee laterali che trasmettono solidità, approccio minimalista. La novità più rilevante è la firma luminosa a forma di T nei fari anteriori, che si riflette nei gruppi ottici posteriori e diventerà il tratto distintivo dei futuri modelli Škoda.
Il frontale monta la mascherina Tech-Deck Face con prese d’aria a forma di O dotate di alette attive per la gestione dell’aerodinamica. La versione top di gamma monta fari Led Matrix a 12 segmenti con quattro modalità di illuminazione (città, extraurbano, autostrada, maltempo). I cerchi vanno da 17 a 19 pollici, ottimizzati per l’aerodinamica.
Gli interni sono disponibili in tre configurazioni: Studio (entry-level), Loft (grigio o verde menta, con materiale Techtona sul cruscotto) e Suite (top di gamma, con tessuto goffrato Suedia e Techtona Tabora Brown). Tutti i rivestimenti dei sedili utilizzano PES riciclato al 100%. Il display driver è da 5,3 pollici, il display centrale da 13 pollici di serie.
Il sistema di assistenza alla guida più avanzato è il Travel Assist 3.0, che include Advanced Adaptive Lane Assist, risposta automatica ai semafori e ai segnali di stop e aggiornamenti online giornalieri della segnaletica. Il sistema panoramico Top View usa quattro telecamere con visualizzazione 3D dall’alto.