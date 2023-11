I nuovi segnatempo Speake Marin One & Two Openworked Sandblasted

Speake Marin porta un soffio di novità nel mondo dell’orologeria di lusso con l’ampliamento della sua collezione One & Two Openworked, introducendo la nuova edizione “Sandblasted”. Questa nuova aggiunta continua il percorso di eccellenza della collezione, presentando due modelli di rara bellezza: “Sandblasted Titanium” e “Sandblasted Red Gold”.

Speake Marin One & Two Openworked Sandblasted: caratteristiche

La collezione One & Two Openworked è un omaggio all’artigianalità orologiera e alla tradizione, che trasporta tutti gli appassionati di orologi in un viaggio attraverso la storia: un mondo dove ogni dettaglio è un’ode alla maestria della Manifattura. La Chaux de Fonds, cuore pulsante dell’arte orologiera, è la culla dove nasce questa collezione, un luogo dove l’arte si fonde con l’ambizione creativa.

Gli orologi Openworked Sandblasted, sia in titanio che in oro rosso, sono caratterizzati da un quadrante grigio sabbiato che crea riflessi unici su entrambi i modelli, esprimendo la profonda competenza di Speake Marin nel campo dell’arte orologiera. Il design incorpora l’emblematica cassa Piccadilly e l’avanzato calibro di manifattura, elementi che testimoniano l’eredità e l’innovazione del marchio.

La cassa Piccadilly, rinnovata dal designer Eric Giroud, è disponibile sia in titanio grado 5 lucido che in oro rosso 18 carati. Le misure di 38 mm e 42 mm con uno spessore di 10,5 mm, insieme al vetro zaffiro antiriflesso, definiscono l’estetica dei segnatempo sia elegante che funzionale.

Il processo di sabbiatura dona al quadrante un aspetto grené, elegantemente raffinato. La finitura delle parti visibili del movimento, con gli smussi lucidi dei ponti e delle aperture, esalta la complessità decorativa. Le indicazioni dei minuti e il contatore dei piccoli secondi posizionato a 1:30, in nero opaco, sono applicati con un’innovativa tecnica 3D. Per garantire una leggibilità ottimale e una equilibrata armonia estetica, la lancetta dei secondi e le lancette centrali delle ore e dei minuti a forma di cuore sono in nero lucido sulla versione in titanio, e dorate nella variante in oro rosso.

Speake Marin One & Two Openworked Sandblasted: il calibro

Il calibro SMA01, cuore degli orologi Sandblasted Titanium e Red Gold, è un capolavoro di meccanica e design. Questo movimento con micro-rotore completamente integrato, che consente di ridurre lo spessore della cassa, è stato interamente progettato e assemblato dal noto laboratorio “Le Cercle des Horlogers” di La Chaux-de-Fonds. La sua frequenza di 4 Hz batte a 28.800 alternanze l’ora e il bariletto garantisce una riserva di carica di 52 ore.

Questo calibro presenta eccezionali decorazioni visibili attraverso l’oblò in vetro zaffiro. Dai ponti sabbiati con profili smussati lucidi alle finiture soleil e microbillé della massa oscillante, impreziosita dal “topping tool” raffigurante il logo del marchio ed è assicurata da un ponte con finitura verticale satinata. Entrambi i due componenti presentano smussi lucidi e sono dorati. L’alto livello di attenzione prestato alle finiture e alle decorazioni comprende anche il motivo a perlage sul retro del quadrante, i valori incisi sul bariletto, le teste delle viti lucidate e altro ancora. L’incisione sul bariletto, ben visibile sul lato del quadrante a ore 5, esprime gli 8 valori fondamentali di Speake Marin: Respect, Indipendence, Liberte, Unique, Authenticite, Geneve, Creative, Modernite.

I cinturini in pelle grigia o nera, abbinati alla fibbia ad ardiglione in oro rosso 18 carati o alla fibbia pieghevole in titanio, completano questi orologi, riflettendo i materiali della cassa.

