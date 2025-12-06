“Storia di una leggenda. Pininfarina”, scritto e diretto da Marina Loi e Flavia Triggiani, arriva in prima visione su Rai 3 il 9 dicembre. Il documentario ripercorre quasi un secolo di design e imprenditoria italiana attraverso l’eredità della famiglia Pininfarina: dalle auto iconiche nate nel 1930 al dialogo con architettura e product design. Con materiali d’archivio rari e testimonianze inedite, il film racconta un marchio che ha portato lo stile italiano nel mondo.
Dopo l’anteprima al Cinema Massimo di Torino, il documentario “Storia di una leggenda. Pininfarina” approda in prima visione TV su Rai 3, il 9 dicembre alle 15:25. Il film ripercorre quasi un secolo di creatività italiana attraverso una delle aziende più rappresentative del nostro immaginario estetico e industriale.
Il racconto nasce dall’intreccio tra la vicenda familiare dei Pininfarina e l’evoluzione dello stile italiano nel mondo, restituendo con taglio cinematografico un percorso che ha influenzato design, mobilità, architettura e cultura visiva.
Una storia nata nel 1930: la visione di Battista “Pinin”
Il documentario si apre con il ritratto del fondatore Battista “Pinin” Farina, che nel 1930 diede vita a un sogno destinato a trasformarsi in un marchio riconosciuto a livello globale. Nel film, la sua figura emerge come quella di un artigiano visionario capace di attraversare epoche diverse, guidando l’azienda attraverso trasformazioni tecniche, culturali ed estetiche.
Il viaggio prosegue lungo generazioni di creativi e imprenditori che hanno saputo consolidare la reputazione del marchio, trasformando uno studio artigianale in una firma richiesta dalle più grandi case automobilistiche del mondo.
Un’eredità che ha attraversato il mondo dell’auto e oltre
La filmografia documentaria mostra come Pininfarina abbia collaborato con alcuni dei nomi più prestigiosi del settore automobilistico: Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Peugeot, Mercedes-AMG, Honda, fino a realtà istituzionali come Frecce Tricolori e Arma dei Carabinieri.
Il design Pininfarina, nato nella cultura della carrozzeria italiana, ha trovato nuovi sviluppi nel product design, nell’architettura, nei mezzi di trasporto e in progetti ad ampio raggio che hanno fatto da ponte tra estetica e funzionalità. L’opera mette in evidenza come lo stile Pininfarina, riconoscibile per la sua eleganza essenziale e la capacità di durare nel tempo, sia diventato parte integrante dello “stile italiano” nel mondo.
Un patrimonio visivo rarissimo: archivi privati e memorie di famiglia
Uno dei punti di forza del documentario è l’accesso a materiali di repertorio provenienti da archivi privati Pininfarina e da istituzioni storiche come: Istituto Luce, Teche Rai, archivi Ferrari e gli archivi familiari dei Pininfarina.
Foto, filmati inediti, bozzetti, frasi annotate nei taccuini: un patrimonio visivo che dà sostanza alla narrazione e ricostruisce il clima culturale, economico e sociale dell’Italia dagli anni ’30 a oggi.
Le registe raccontano come la scoperta degli archivi abbia aperto una finestra preziosa su epoche lontane, restituendo la quotidianità di un lavoro svolto tra intuizioni creative, complessità industriali e trasformazioni del Paese.
Una leggenda che attraversa quasi un secolo di Italia
Marina Loi e Flavia Triggiani sottolineano il legame profondo tra la storia dell’azienda e i momenti chiave del Novecento italiano: la guerra, il dopoguerra, il boom economico, la crisi energetica degli anni Settanta, l’arrivo della tecnologia nei decenni successivi.
La vicenda Pininfarina diventa così una lente per osservare l’evoluzione del gusto e dell’identità nazionale, il rapporto tra artigianato e industria, tra bellezza e funzione, tra tradizione e modernità.
Testimonianze esclusive: voci che delineano un mito
Il documentario è arricchito da interviste a figure che hanno incrociato la famiglia o condiviso con essa percorsi creativi e professionali:
- Piero Ferrari
- Giorgetto e Fabrizio Giugiaro
- Luca Cordero di Montezemolo
- Lapo Elkann
- Giuseppe Lavazza
- Arturo Merzario
- Mario Biondi
- Giorgia Pininfarina, moglie di Sergio
Queste voci contribuiscono a comporre un mosaico di memorie, riflessioni e ricordi che illuminano aspetti inediti dell’azienda e dei suoi protagonisti.
Il documentario si presenta come un vero viaggio nella cultura del progetto italiano: un percorso tra auto iconiche, storie di famiglia, mutamenti sociali e la continua ricerca di un equilibrio tra tecnica ed estetica. Non è solo la biografia di un marchio, ma anche il racconto di come il design possa modellare l’immaginario collettivo e influenzare la percezione dell’Italia nel mondo.
