SUN68 presenta la collezione autunno inverno 2026 con un total look coerente tra uomo, accessori e calzature. Al centro: jersey e maglieria con filati che includono cashmere, outerwear in nylon imbottito e soft shell con dettagli funzionali, borse tra texture cozy e micro strass e una proposta travel in nylon ripstop. Spiccano la collaborazione con The Beatles e la nuova linea Club, con loghi fluo e capi essenziali dal carattere urbano.
The Beatles x SUN68: un’icona musicale da indossare
Tra gli elementi più riconoscibili dell’autunno inverno 2026 c’è l’omaggio a The Beatles, interpretato come una collaborazione capace di trasformare simboli e frammenti di storia musicale in capi quotidiani. La collezione introduce polo e T-shirt che riportano tracce di copertine, segni grafici e dettagli legati alle melodie, mentre alcune maglie giocano con intarsi che raccontano “i quattro ragazzi di Liverpool” attraverso un linguaggio contemporaneo. Anche gli accessori — tra cappelli e borse — entrano nello stesso universo visivo con grafiche iconiche, come souvenir personali che entrano nel guardaroba e lo rendono più narrativo.
Club: la nuova linea che accende il guardaroba
Accanto alla collaborazione musicale, SUN68 presenta Club, una linea nuova che introduce una ventata di freschezza e un’identità immediata. È una proposta pensata sia per uomo sia per donna, costruita su circa 20 pezzi per genere, dove i capi diventano “dichiarazioni” senza bisogno di eccessi.
Tra gli elementi chiave: maglie in filato misto lana e cotone con loghi fluorescenti — arancione per lui, fucsia per lei — e maglie in lana con un tocco di cashmere, più essenziali nel disegno, ma ricche nella mano e nella resa. A completare, polo e T-shirt in jersey, pensate per un look dinamico e urbano. I modelli più iconici includono intarsi con la scritta “The SUN68 Club”, trasformando il nome della linea in un segno grafico riconoscibile.
La collezione maschile
La proposta maschile lavora su un equilibrio tra stile quotidiano e attitudine funzionale, aggiornando capi già familiari al pubblico SUN68. Maglieria e jersey diventano il perno dell’offerta, con una rilettura della polo e con nuove scelte di materiali.
Tra le novità spiccano polo e T-shirt in jersey 100% wool e polo in piquet tecnico, che ampliano l’uso della maglia verso un’idea di calore pulito e indossabilità urbana. Anche le felpe in cotone e lana contribuiscono a quell’idea di comfort caldo e controllato che attraversa la collezione.
Il knitwear introduce inoltre un filato nuovo con 10% di cashmere: un dettaglio che si traduce in morbidezza e in una lavorazione dei punti pensata per dare carattere al capo senza appesantirlo. Rombi, righe, pois e check diventano trame dinamiche — stampate o jacquard — e trasformano la maglieria in un linguaggio più grafico, ma sempre portabile.
Outerwear: protezione leggera e dettagli da città
La collezione propone jacket in nylon imbottite in piuma, leggere e pensate per essere anche compatte: alcuni modelli sono studiati per essere ripiegati e riposti nelle bag interne, un gesto pratico che parla di quotidianità reale.
Ritorna anche la Soft Shell Down Jacket, già apprezzata in precedenza, ora proposta in una lettura più invernale: membrana tecnica stretch, impermeabilità e traspirabilità si combinano con linee pulite e dettagli funzionali che richiamano un’attitudine sportiva e outdoor, ma tradotta per l’ambiente urbano.
In parallelo, le Wool Touch Jacket sfoderate rileggono i tessuti tipici della stagione fredda in chiave city casual: un ponte tra comfort e una certa pulizia formale, con la capacità di rendere “urbani” capi nati da un immaginario più morbido.
Gli accessori completano la stagione mantenendo la stessa grammatica della collezione. Per l’uomo, la novità è il nylon ripstop, scelto per una proposta dal gusto travel chic: resistente e versatile, con dettagli heritage come la stampa black watch, capace di tenere insieme funzione e immaginario urbano.
Footwear: tra gusto rétro e proporzioni aggiornate
La collezione introduce la nuova linea Urban Street e propone una rilettura del modello Niki. Per l’uomo, restano centrali i modelli Tom e Jaki, insieme a varianti come Tom Boat, Tom Mocassino, Jaki Outdoor e Genius Mocassino. I materiali — nubuck vellutato, soft leather, dettagli in lana cotta — disegnano volumi morbidi e contemporanei, mentre le suole differenziate accompagnano i diversi usi della giornata. La cura del dettaglio emerge anche nella scelta dei lacci: outdoor, sponge e nylon reflective, oltre a dettagli flock e alla linguetta removibile dell’Easy Runner.