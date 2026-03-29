SUN68 primavera estate 2026: stile versatile per ogni giorno

La nuova collezione primavera estate 2026 di SUN68 conferma l’impegno del marchio nel proporre uno stile quotidiano versatile e raffinato. Attraverso le tre aree tematiche principali – casualization, athleisure e quiet luxury – il brand costruisce un guardaroba adatto a molteplici occasioni, dai momenti di relax alla routine urbana. La collezione si distingue per l’uso sapiente del colore, i materiali selezionati e una proposta completa che spazia dall’abbigliamento al beachwear.
SUN68 presenta per la stagione primavera estate 2026 una collezione che riflette una visione chiara e coerente: vestire la quotidianità con gusto e praticità. Il progetto stilistico si articola attorno al concetto di abbigliamento trasversale, in grado di adattarsi a contesti e momenti diversi, senza perdere in coerenza visiva o qualità.
Materiali funzionali e dettagli sartoriali
La linea maschile privilegia una rilettura del comfort attraverso la scelta di tessuti e lavorazioni diversificate. Polo e t-shirt in puro cotone sono declinate in varianti elasticizzate, mercerizzate e fiammate. Accanto ad esse, felpe in piqué tecnico e maglieria in cotone crepe arricchiscono l’offerta con texture leggere e dinamiche.
L’inserimento del nylon traspirante nel pacchetto Tech risponde a un’esigenza di sportività contemporanea, mentre l’universo “Vintage Broken” racconta un’estetica vissuta, sottolineata da capi dall’effetto slavato. I pantaloni con nuovi fit, i giubbotti leggeri e i capi in lino o seersucker completano una proposta pensata per l’uomo metropolitano.
Beachwear: colore e coordinati
La linea mare si distingue per un approccio giocoso e vivace. Costumi fluo, microfantasie riprese su polo e t-shirt, ricami ed effetti “used” costruiscono una proposta coordinata e versatile, perfetta per la spiaggia ma funzionale anche in altri contesti. Il jersey lino e il seersucker a righe aggiungono leggerezza e freschezza visiva.
Il comparto calzature introduce modelli che combinano leggerezza, ergonomia e dettagli accurati. Le sneakers, genderless, alternano silhouette già amate come la Easy Runner e la Tom Raw Edge a nuove proposte, tra cui il mocassino Tom e la slipper monoblocco. Le forme leggere, i plantari comodi e i lacci removibili traducono un’estetica curata in chiave funzionale.