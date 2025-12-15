Suzuki svela la sua nuova Capsule Collection 2025, una linea esclusiva di abbigliamento streetwear che intreccia il DNA storico del marchio con un’estetica contemporanea e funzionale. Il concept è chiaro: “siamo ciò che siamo stati” — un omaggio all’heritage come motore del futuro.
Questa collezione in edizione limitata, che può essere acquistata online sul web store Suzuki (fino ad esaurimento scorte), reinterpreta loghi d’archivio, palette iconiche e grafismi storici per dare forma a capi dallo stile attuale, perfetti per chi cerca comfort, personalità e autenticità.
Heritage vibes. Street attitude.
La Suzuki Capsule Collection 2025 è una narrazione visiva dell’identità del brand, in cui il passato dialoga con il presente per creare un guardaroba urbano, trasversale e sostenibile. I capi sono realizzati in cotone 100% organico, con grafiche stampate a mano in serigrafia artigianale, per assicurare resa cromatica, originalità e durabilità. Una scelta che unisce qualità sartoriale e attenzione all’ambiente, in piena sintonia con i valori Suzuki: rispetto, innovazione, spirito libero.
Quattro statement, un’unica identità
La collezione si articola in quattro statement tematici, ciascuno con una propria anima e visione stilistica, ma uniti da un linguaggio comune: quello della libertà di espressione.
Ride to be Wild
Celebrando il coraggio di distinguersi e restare autentici, rappresenta l’anima più istintiva della collezione. “Wild” è uno stile di vita controcorrente, non omologato, libero da regole.
Ride to be Free
Comfort e versatilità incontrano il design. “Free” è la libertà di sentirsi a proprio agio ovunque: tra le vie della città, in viaggio o nella quotidianità.
Ride to be Unstoppable
Un’ode alla determinazione. Ispirata al mondo racing, questa capsule trasmette energia e spinta al superamento dei limiti. “Unstoppable” è movimento costante.
Ride to be Iconic
Il cuore pulsante dell’identità Suzuki. “Iconic” omaggia i simboli storici del brand con capi dalla forte riconoscibilità visiva, materiali di pregio e dettagli iconici.
