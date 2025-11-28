Swatch AI-DADA: ogni orologio è davvero unico

Swatch presenta AI-DADA, un innovativo strumento di design basato sull’intelligenza artificiale che permette a chiunque di creare un orologio unico e irripetibile in pochi minuti, senza bisogno di competenze artistiche.
Swatch inaugura una nuova era di creatività accessibile grazie a AI-DADA, un’esperienza digitale che consente di progettare orologi unici in meno di due minuti, utilizzando la propria immaginazione e il supporto dell’intelligenza artificiale.
Un orologio creato da te, con l’aiuto dell’AI
Battezzata “AI-DADA”, questa nuova piattaforma è un omaggio doppio: da un lato, “AI” sta per Artistic Intelligence, l’algoritmo addestrato su oltre 40 anni di creatività Swatch; dall’altro, “DADA” richiama il movimento dadaista nato a Zurigo nel 1916, celebre per la sua irriverenza e sperimentazione visiva.
L’obiettivo? Offrire a chiunque la possibilità di creare un orologio personale, anche senza alcuna esperienza in design. Il tutto in un processo guidato semplice, intuitivo e, naturalmente, divertente.
Tre fasi, zero competenze richieste
AI-DADA utilizza un flusso creativo in tre fasi:
- Descrivi la tua idea.
- Lascia che AI-DADA generi il design.
- Personalizza il risultato finale scegliendo elementi come indici e colore del meccanismo.
Il risultato è un orologio New Gent completamente personalizzato, che riflette l’energia e la creatività di chi lo ha ideato.
Ogni pezzo è unico: marcato 1/1
Ogni orologio generato tramite AI-DADA è numerato individualmente con la sigla “1/1” sul fondello. Un dettaglio discreto ma significativo, che sottolinea l’unicità del prodotto. Inoltre, per mantenere l’esperienza giocosa e stimolante, ogni utente può inviare fino a tre idee al giorno: una sfida creativa quotidiana che stimola fantasia e ispirazione.
Fin dalle sue origini, Swatch ha reso l’arte accessibile e personalizzabile. Con AI-DADA, questo principio si evolve in chiave digitale, trasformando ogni utente in un co-creatore del proprio orologio. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel DNA del brand: giocoso, innovativo e sempre pronto a sperimentare nuovi linguaggi visivi.
Un nuovo linguaggio del design
Swatch definisce l’Artistic Intelligence come “la capacità umana innata di immaginare, provocare e creare”. Un’intelligenza visiva, emotiva e intuitiva, che diventa ora alla portata di tutti grazie ad AI-DADA.
Oltre alla personalizzazione, questa tecnologia porta il concetto di orologio come espressione personale su un nuovo livello: ogni creazione è frutto di un dialogo tra l’immaginazione dell’utente e la capacità generativa dell’AI.
