Swatch celebra il Locarno Film Festival 2025 con un orologio in edizione limitata ispirato al celebre leopardo simbolo della manifestazione. Il modello Locarno78 si distingue per il design leopardato multicolore sul quadrante e cinturino, vetro iridescente Solar Spectrum e materiali di origine biologica. Sostenendo il festival come sponsor principale, Swatch rinnova anche il suo supporto ai nuovi talenti con il First Feature Award.
Con l’arrivo della 78ª edizione del Locarno Film Festival, Swatch rinnova il proprio impegno nel sostenere il cinema indipendente e la creatività visiva, presentando un orologio in edizione limitata che incarna l’energia e il dinamismo dell’evento.
Un design che omaggia il leopardo, simbolo del festival
L’orologio Locarno78 si distingue per il suo motivo leopardato stampato in varie tonalità, elemento ricorrente e riconoscibile del festival. Questo pattern si estende con coerenza dal quadrante al cinturino nero opaco, conferendo al modello un aspetto audace e immediatamente riconoscibile.
Il quadrante è realizzato in vetro biosourced con finitura Solar Spectrum, che crea un gioco di riflessi cangianti e accoglie al suo interno indici stampati neri e lancette nere per le ore e i minuti. Una nota di colore decisa è rappresentata dalla lancetta dei secondi in giallo e dal datario anch’esso in giallo con numerazione nera. Ogni dettaglio è progettato per riflettere lo spirito grafico del festival, senza trascurare la coerenza cromatica e la leggibilità.
Un richiamo diretto al poster ufficiale
Il modello Loccarno78 si ispira al manifesto ufficiale del festival 2025 firmato da Wolfgang Tillmans, artista noto per la sua capacità di fondere linguaggio visivo e astrazione. L’orologio riflette questa estetica grazie a un’interpretazione dinamica e vibrante del motivo leopardato, accompagnata dal trattamento iridescente del vetro, che richiama le atmosfere visive tipiche della locandina.
Swatch e il cinema d’autore: un binomio che si rafforza
Dal 6 al 16 agosto 2025, Locarno si trasformerà in un centro pulsante per il cinema d’autore. Swatch, ancora una volta sponsor principale, non si limita a sostenere l’evento: promuove attivamente nuovi talenti attraverso lo Swatch First Feature Award, riconoscimento da 15.000 CHF assegnato al miglior regista emergente da una giuria internazionale.
Questo premio sottolinea l’impegno del marchio nel valorizzare la creatività e nel dare spazio a nuove voci nel panorama cinematografico globale.
Un’esperienza immersiva per gli ospiti del festival
Durante l’evento, Swatch propone anche il suo ormai iconico Swatch Pit Stop, installazione interattiva che richiama una stazione di servizio cinematografica, pensata per evocare scene di passaggio, attesa e cambiamento nei film. I visitatori possono vivere l’esperienza fin dal loro arrivo grazie alle automobili Swatch, che offrono un trasferimento scenografico dalla stazione ferroviaria e dal porto fino al cuore del festival.
Il Locarno Film Festival è una celebrazione dell’immaginario visivo e del racconto d’autore. Swatch traduce questa identità in un accessorio dal forte impatto estetico, in cui forme, texture e colori si fondono in un linguaggio visivo coerente con il tema dell’evento. L’orologio Locarno78 è un omaggio all’identità culturale di un festival che da sempre pone al centro l’eccellenza espressiva.