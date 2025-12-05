Swatch lancia “Mission to Earthphase – Moonshine Gold Cold Moon”, l’edizione invernale del MoonSwatch ispirata alla Luna fredda. Già disponibile, ogni esemplare presenta un fiocco di neve inciso al laser sull’indicatore di fase lunare in Moonshine Gold, rendendo ogni orologio unico. Quadrante bianco opalino, design ispirato allo Speedmaster e dettagli in UV arricchiscono un modello pensato per la stagione della neve. Dopo il lancio, sarà disponibile solo quando nevicherà in Svizzera.
Per Swatch, il tempo non è solo misurazione, ma anche immaginazione. A pochi giorni dall’arrivo della stagione più magica dell’anno, il marchio svizzero lancia una nuova interpretazione della collezione Bioceramic MoonSwatch, ispirata alla “Cold Moon”, la luna piena che segna il mese di dicembre.
Il modello si chiama Mission to Earthphase – Moonshine Gold Cold Moon, con una caratteristica che lo rende, letteralmente, unico al mondo: ogni esemplare presenta un diverso fiocco di neve inciso al laser sull’indicatore della fase lunare. Un dettaglio inedito, che rende ogni singolo orologio irripetibile.
La neve che lascia il segno: l’incisione che rende ogni Cold Moon unico
La scelta di Swatch non è solo estetica, ma simbolica. Come accade in natura, dove nessun fiocco di neve è identico a un altro, anche ogni MoonSwatch Cold Moon porta con sé una firma esclusiva, incisa direttamente sull’indicatore di fase lunare. La lavorazione al laser rende visibile un fiocco di neve diverso per ogni esemplare, un’idea che fonde spirito giocoso, design e unicità collezionistica.
Il quadrante bianco opalino evoca i paesaggi innevati, mentre il contrasto con gli accenti blu navy — indici, lunetta e illustrazioni — sottolinea l’atmosfera glaciale e contemplativa della stagione.
Moonshine Gold e l’universo di Snoopy: omaggio alla creatività
Al centro del quadrante, oltre alla fase terrestre — una novità introdotta con Earthphase — torna l’indicatore di fase lunare, impreziosito da due lune piene rivestite in Moonshine Gold, la lega d’oro esclusiva di Omega. È un elemento ormai distintivo delle edizioni più esclusive della collaborazione Omega × Swatch.
A ore 9, Snoopy torna protagonista, ma stavolta avvolto da un paesaggio innevato: un’illustrazione che non solo aggiunge fascino al design, ma strizza l’occhio alla lunga tradizione della Nasa, dove il celebre Beagle fu mascotte delle missioni lunari.
Un’edizione a tempo (e a temperatura) limitato
Disponibile da ieri — giorno della luna piena fredda — il MoonSwatch Cold Moon sarà venduto solo nei negozi Swatch che trattano la collezione Bioceramic MoonSwatch. Ma non sarà così semplice trovarlo: dopo il giorno del lancio, l’orologio sarà disponibile solo nei giorni in cui nevicherà in Svizzera.
Un’idea in perfetto stile Swatch: ironica, imprevedibile, ma irresistibile per chi ama le edizioni speciali e vive il tempo come un’esperienza emozionale. E non sorprende che anche i collezionisti di regioni più calde stiano già osservando con attenzione le previsioni meteo svizzere.
Dettagli tecnici e materiali
- Cassa, corona e pulsanti in Bioceramic bianca brevettata
- Vetro bombato biosourced con logo Swatch inciso (“S”)
- Cinturino in caucciù bianco con chiusura Velcro e passante in Bioceramic
- Diametro: 42 mm
- Spessore: 13,75 mm
- Altezza ansa a ansa: 47,3 mm
- Movimento al quarzo con cronografo secondi, fase lunare e fase terrestre
- Impermeabilità: 3 bar
- Super-LumiNova grado A (emissione verde) su indici, lancette e secondi
- Indicatore fase lunare con disco blu scintillante, due lune piene in Moonshine Gold e fiocco di neve inciso al laser
- Dettagli in inchiostro UV visibili solo con luce nera
