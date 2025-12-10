Swatch celebra Milano Cortina 2026 con due orologi esclusivi

Swatch interpreta l’energia di Milano Cortina 2026 con due orologi dedicati ai prossimi Giochi Olimpici Invernali. I modelli Chasing Peaks e Snowy Slopes uniscono design iconico e dettagli ispirati alla manifestazione, con la palette ufficiale “Imagination Vibe” che ne esalta lo spirito dinamico. L’orologeria pop si tinge dei colori olimpici, confermando l’attitudine giocosa e creativa del brand.
Swatch veste lo spirito olimpico di Milano Cortina 2026
Swatch si unisce all’entusiasmo che anticipa i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, lanciando due segnatempo pensati per celebrare lo stile, l’energia e l’identità visiva dell’evento.
Fedeli alla vocazione colorata e inclusiva del marchio, i nuovi orologi si distinguono per un’estetica vivace e una serie di dettagli che richiamano l’immaginario olimpico. Il design rende omaggio alla creatività italiana e alla passione per lo sport, utilizzando tonalità e forme che riflettono il dinamismo dei Giochi.
La palette “Imagination Vibe” incontra l’orologeria pop
Entrambi i modelli si fondano su una base bianca brillante, sulla quale si sviluppa un gradiente cromatico blu-verde, tratto distintivo della palette “Imagination Vibe” ideata per Milano Cortina 2026. Una scelta stilistica che cattura immediatamente l’occhio e restituisce una sensazione di movimento e freschezza.
Chasing Peaks: l’anno inciso nel ghiaccio
Il primo modello prende il nome evocativo di Chasing Peaks. Al centro del quadrante, campeggia il numero 26, come se fosse stato tracciato con un dito sul vetro appannato o ghiacciato di una finestra d’inverno. Un dettaglio visivo che richiama l’anno della manifestazione, ma anche l’emblema grafico ufficiale di Milano Cortina 2026. L’insieme restituisce l’atmosfera delle vette alpine che ospiteranno le gare, con un linguaggio che unisce ironia e raffinatezza tipica dello stile Swatch.
Snowy Slopes: il cronografo dallo stile olimpico
Il secondo modello, Snowy Slopes, è un cronografo caratterizzato da un quadrante decorato con indici realizzati nel font ufficiale dei Giochi. Anche i pulsanti richiamano la palette “Imagination Vibe”. Questa versione, oltre a offrire funzionalità cronometriche, è pensata per chi desidera un segnatempo sportivo ma fortemente connotato a livello estetico. Un accessorio che sa distinguersi anche fuori dalle piste.
Dettagli condivisi e packaging celebrativo
Entrambi gli orologi presentano i loghi olimpico e paralimpico stampati sul cinturino, insieme al nome ufficiale dell’evento, posizionato con cura sul passante. Ogni pezzo è racchiuso in un packaging dedicato, che riprende i colori e lo stile grafico dei Giochi, diventando così anche un oggetto da collezione, oltre che un accessorio da indossare.
Chasing Peaks e Snowy Slopes saranno disponibili a partire dal 4 dicembre 2025 presso alcuni punti vendita e online. Un’occasione per celebrare l’orologeria creativa e il mondo dello sport con due creazioni che fondono design e spirito olimpico, in attesa delle emozioni che Milano Cortina 2026 saprà regalare.
