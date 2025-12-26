Swatch Riding The Clouds è un omaggio all’Anno del Cavallo di Fuoco. Nato dalla collaborazione con l’artista Yu Wenjie, presenta un quadrante ricco di simboli cinesi, con due cavalli alati che evocano energia, equilibrio e determinazione. Il design, ispirato ai dipinti tradizionali e alla mitologia cinese, si estende sul cinturino rosso, simbolo di fortuna e protezione.
Con Riding The Clouds, Swatch celebra l’Anno del Cavallo rendendo omaggio, in modo particolare, al Cavallo di Fuoco, protagonista dell’anno in corso nella tradizione zodiacale cinese. Il risultato è un orologio che unisce espressione artistica, simbologia culturale ed energia visiva.
Nato dalla collaborazione con Yu Wenjie, artista cinese ed ex artista in residenza dello Swatch Art Peace Hotel, questo segnatempo incarna una visione dinamica del tempo, inteso come spazio di espressione personale e slancio interiore.
Il Cavallo come simbolo di forza e determinazione
Nel calendario zodiacale cinese, il Cavallo è da sempre associato a qualità come resilienza, indipendenza e determinazione. In Riding The Clouds, questi valori si intrecciano con l’elemento Fuoco, simbolo di passione ardente, energia vitale e desiderio di affermazione.
L’orologio diventa così un manifesto visivo che invita a procedere con slancio, a seguire la propria direzione senza esitazioni. Il tema del Fuoco non è solo evocato cromaticamente, ma permea l’intera composizione, trasformando il quadrante e il cinturino in una narrazione continua fatta di movimento, calore e intensità.
Un quadrante che racconta una storia
Il cuore espressivo dell’orologio è il quadrante, concepito come una vera e propria scena simbolica. Al centro domina il sole, elemento che richiama luce, vitalità e rinascita, attorno al quale si muovono due cavalli alati, raffigurati in volo.
I destrieri, pressoché identici nella forma, si distinguono per il colore: uno bianco e uno nero, chiaro riferimento al principio di yin e yang, l’equilibrio eterno tra forze opposte e complementari. Questa dualità visiva rafforza il messaggio di armonia dinamica, dove energia e controllo convivono in perfetto bilanciamento.
La stampa in rilievo amplifica la percezione del movimento, conferendo profondità e intensità alla scena. I cavalli sembrano emergere dal quadrante, sospinti da un’energia che travalica i confini della superficie.
Fuoco, nuvole e auspici di prosperità
Ali e criniere di fuoco accompagnano la corsa dei cavalli, proiettandoli in avanti su uno sfondo animato da fiamme più piccole, simboli di tenacia e forza interiore. Non si tratta di un fuoco distruttivo, ma di una fiamma che alimenta il percorso, sostenendo la volontà e l’ambizione.
A bilanciare questa energia ardente intervengono le nuvole fluttuanti, elemento ricorrente nell’iconografia cinese, da sempre associato a fortuna, prosperità e buon auspicio. Il loro movimento leggero accompagna la scena, creando un dialogo visivo tra potenza e fluidità, tra impeto e armonia.
Il racconto visivo non si ferma al quadrante. Lo sfondo rosso si estende sul cinturino, creando una continuità cromatica e simbolica che avvolge il polso. Il rosso, colore centrale nella cultura cinese, richiama felicità, protezione e prosperità.
