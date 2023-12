Swatch X You Zodiac: il tuo segno zodiacale al polso!

Swatch X You Zodiac è la nuova collezione di orologi ispirati all’astrologia, creati per chi desidera mostrare al mondo la propria unicità. La collezione Zodiac offre un orologio dedicato a ciascun segno zodiacale, permettendo a chi lo indossa di rivelare aspetti profondi e personali del proprio carattere.

Questi sgnatempo non sono solo un accessorio, ma un mezzo per esplorare e comunicare l’essenza del proprio vero io. I dettagli sui cinturini, che includono simboli zodiacali, pietre preziose, spiriti animali e pianeti dominanti, sono pensati per riflettere la personalità e le preferenze di ciascun individuo.

Swatch X You porta la personalizzazione a un nuovo livello. Grazie al configuratore online, è possibile personalizzare ogni dettaglio dell’orologio, dalla dimensione e l’orientamento dei simboli zodiacali sul cinturino fino alla scelta dei colori, degli indici e di un messaggio personalizzato sul retro della cassa. Questa personalizzazione rende ogni orologio Swatch X You Zodiac unico e rappresentativo del segno e della personalità del proprietario.

I segni di terra e d’acqua hanno un design a bolle blu e viola, mentre i segni di aria e di fuoco possono scegliere tra sfondi rosso e arancione. Questa varietà assicura che ogni segno zodiacale possa trovare un orologio che rispecchi al meglio il proprio elemento astrale.

Per chi preferisce non personalizzare, Swatch offre anche modelli prêt-à-porter per ogni segno zodiacale. Questi orologi sono già progettati per riflettere le caratteristiche di ciascun segno, offrendo un’opzione immediata e stilisticamente coerente per chi desidera esprimere la propria identità zodiacale senza passare attraverso il processo di personalizzazione.

La collezione Swatch X You Zodiac è un invito a esplorare e mostrare al mondo la propria individualità astrale. Con un’ampia varietà di opzioni di personalizzazione e modelli prêt-à-porter per ogni segno zodiacale, Swatch offre l’opportunità di indossare un orologio che è tanto unico quanto lo è il suo proprietario.

