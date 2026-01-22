Tag Heuer riafferma la propria connessione con il mondo della vela con il lancio del Carrera Chronograph Seafarer, reinterpretazione moderna del celebre orologio da marea nato nel 1949. Il nuovo modello, parte della collezione Glassbox, integra un movimento automatico TH20-04 con indicatore delle maree e un’estetica ispirata alla tradizione marittima del marchio. Con dettagli cromatici che richiamano lo yacht “Intrepid” e una cassa in acciaio da 42 mm, questo orologio unisce funzionalità nautiche a uno stile raffinato e sportivo, confermandosi come strumento di precisione per esploratori contemporanei.
La tradizione marittima torna a brillare
Nel 2023 Tag Heuer ha riscritto la propria narrativa nautica con il rilancio del mitico cronografo Skipper, proponendo una nuova visione in chiave contemporanea attraverso il design Glassbox. Un anno dopo, il legame con il mare si rinnova grazie al ritorno del modello Seafarer, reinterpretato in una versione moderna che rende omaggio all’originale lanciato nel 1949.
Il Tag Heuer Carrera Chronograph Seafarer si inserisce nella collezione Glassbox, adottandone la distintiva struttura con vetro curvo e quadrante inclinato, e reintroduce l’indicatore di marea, elemento chiave nella storia del brand.
L’indicatore di marea: una funzione storica, oggi attualizzata
Il cuore tecnico dell’orologio è il movimento TH20-04, calibro automatico realizzato appositamente per includere l’indicazione delle maree. L’impostazione di questa funzione avviene tramite il pulsante “Tide” posto a ore nove: una pressione permette di regolare il disco suddiviso in settori, così da allinearlo agli orari noti di alta e bassa marea.
La rotazione completa del disco copre un ciclo lunare di circa 29,5 giorni, offrendo un riferimento utile per chi si muove tra porti, foci e zone costiere. Una funzionalità preziosa non solo per gli appassionati di vela, ma anche per chi desidera uno strumento meccanico in grado di leggere i ritmi naturali del mare.
Design nautico con radici storiche
Esteticamente, il Tag Heuer Carrera Chronograph Seafarer si distingue per la combinazione cromatica raffinata e coerente con la sua vocazione marittima. Il quadrante sfoggia la tonalità “Intrepid Teal”, ispirata al celebre yacht “Intrepid” vincitore dell’America’s Cup nel 1967. Lo stesso yacht che ispirò Jack Heuer a creare il primo Skipper.
Il verde-azzurro Intrepid Teal compare su vari elementi: dalle lancette centrali al contatore dei 30 minuti, fino al disco delle maree. A contrasto, una tonalità gialla richiama i dettagli dei modelli originali degli anni Cinquanta, in una rievocazione cromatica accurata e non nostalgica.
Gli indici curvi placcati in oro giallo 18k 3N e l’indicatore triangolare a ore 12 conferiscono ulteriore coerenza al design, mentre la cassa da 42 mm in acciaio alterna finiture spazzolate e lucide per un effetto dinamico e sobrio.
Prestazioni e leggibilità, anche in mare aperto
La struttura Glassbox si dimostra ideale per la lettura dei dati, anche in condizioni difficili. Il cristallo bombato e il quadrante inclinato migliorano l’angolo di visione, rendendo le informazioni del cronografo e del disco mareale leggibili anche su un’imbarcazione in movimento.
Il fondello in vetro zaffiro, inciso con la firma ‘Victory Wreath’ di Tag Heuer, rivela il movimento TH20-04 e i suoi dettagli tecnici, tra cui la ruota a colonne e la frizione verticale. L’orologio offre una riserva di carica di 80 ore, assicurando continuità anche durante lunghi intervalli di inattività. Il rotore di carica, visibile attraverso il fondello, riprende la forma dello scudo Tag Heuer.
Bracciale e cinturino: due anime, una sola visione
Il Tag Heuer Carrera Chronograph Seafarer è completato da un bracciale in acciaio a sette file, ispirato al classico design “beads of rice”. Il contrasto tra maglie lucide e satinate ne esalta il profilo elegante e funzionale, rendendolo adatto a ogni contesto, dalla vita a bordo al quotidiano urbano.
Accanto al bracciale in metallo, l’orologio è fornito anche con un cinturino sportivo beige, tono che richiama le corde nautiche tradizionali. La fodera interna riprende il colore Intrepid Teal del quadrante, mentre la fibbia pieghevole in acciaio garantisce tenuta e praticità.
Il nuovo Carrera Chronograph Seafarer trae ispirazione diretta dal Seafarer originale, così come dai modelli Mareograph e Solunagraph, sviluppati per diversi mercati e rivenditori negli anni Cinquanta e Sessanta. Orologi divenuti iconici e molto ricercati dai collezionisti, oggi ritrovano nuova vita attraverso questa interpretazione moderna, senza perdere il legame con il passato.