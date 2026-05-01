Informazioni chiave:
- La nuova Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm pastel collection introduce cinque referenze che rileggono l’universo racing del marchio con toni soft ma fortemente identitari.
- Il cuore tecnico è il movimento Solargraph Calibre TH50-00, alimentato dalla luce naturale e artificiale, con autonomia fino a 10 mesi al buio dopo una carica completa.
- La gamma si divide tra tre modelli in TH-Polylight con cinturino in caucciù e due versioni in acciaio sabbiato con bracciale a tre file e indici con diamanti.
La nuova Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm amplia l’universo del modello con una pastel collection che conserva il legame con il motorsport, ma lo rilegge con una tavolozza più morbida e contemporanea. Cinque referenze, materiali diversi, lunetta bidirezionale, cassa da 38 mm, impermeabilità a 100 metri e movimento Solargraph TH50-00 danno forma a una proposta che tiene insieme heritage, tecnologia euna forte riconoscibilità.
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La pastel collection aggiorna il Formula 1 con un’estetica più luminosa
Fin dal suo debutto nel 1986, il Tag Heuer Formula 1 ha rappresentato una delle espressioni più dirette del rapporto tra orologeria e cultura della velocità. Questa nuova collezione riprende proprio quella tradizione e la sposta verso una dimensione più morbida, ma non meno decisa. I toni pastello non rendono il modello meno sportivo: lo trasformano in un oggetto più contemporaneo, più leggero nella percezione e più aperto all’espressione individuale.
Il risultato è una collezione che gioca su un equilibrio molto attuale. Da una parte c’è l’impianto tecnico dell’orologio sportivo, dall’altra una ricerca cromatica che lavora su beige, rosa, blu, verde e lavender blue per costruire un’identità visiva nuova ma coerente con la storia del Formula 1.
Il movimento Solargraph TH50-00
Al centro della nuova gamma c’è il Calibre TH50-00, cioè il movimento Solargraph sviluppato per sfruttare la luce naturale e artificiale come fonte di energia. Bastano 2 minuti di esposizione diretta al sole per alimentare l’orologio per un’intera giornata. Una carica completa, raggiunta in meno di 40 ore di esposizione alla luce, consente fino a 10 mesi di autonomia al buio. Anche dopo un arresto completo, sono sufficienti 10 secondi di luce per riavviarlo, mentre l’accumulatore ha una durata stimata fino a 15 anni.
Le tre versioni in TH-Polylight puntano su leggerezza, colore e comfort
La parte più immediata della collezione è affidata alle tre referenze con cassa in TH-Polylight, materiale scelto per la sua leggerezza, il comfort tattile e la capacità di amplificare l’intensità del colore. In questa configurazione troviamo il modello pastel blue, il beige e il pastel pink, tutti con cassa da 38 mm, lunetta bidirezionale in TH-Polylight e cinturino in caucciù coordinato.
Queste versioni sono forse le più fedeli allo spirito più giocoso e più immediato del Formula 1. Restano tecniche, ma il materiale e la costruzione monocromatica le rendono più leggere visivamente e più adatte a un uso estivo, quotidiano e trasversale.
Beige, rosa e blu rileggono il Formula 1 in chiave monocromatica
Nel dettaglio, il modello WBY1164.FT8114 propone un quadrante beige opalino con flange cool gray, logo stampato tono su tono e lancetta centrale grigio freddo. Il WBY1165.FT8115 sceglie invece un rosa pastello opalino con flange rosa e central hand coordinata, mentre il WBY1163.FT8113 lavora su un blu pastello opalino con flange blu e lancetta centrale blu.
In tutti e tre i casi ritroviamo indici applicati rodiati con Super-LumiNova bianca di giorno e luminescenza verde di notte, datario a ore 3, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso e impermeabilità a 100 metri.
Le due referenze in acciaio sabbiato aggiungono una lettura più raffinata
Accanto ai tre modelli in TH-Polylight, Tag Heuer introduce due interpretazioni più sofisticate, entrambe in acciaio sabbiato con bracciale a tre file. Qui il Formula 1 acquisisce una presenza più adulta e più preziosa, grazie anche all’inserimento di 8 diamanti VS sugli indici. Le due varianti sono la pastel green e la lavender blue. La prima usa una palette verde uniforme e molto fresca, mentre la seconda abbina un quadrante lavender blue a una minuteria rosa pastello, creando un contrasto più ricercato e più sofisticato.
I modelli gioiello mantengono il linguaggio del Formula 1 senza perdere energia
Le referenze WBY111B.BA0042 e WBY111C.BA0042 non trasformano il Formula 1 in un oggetto completamente diverso, ma ne alzano il registro. Restano infatti la lunetta bidirezionale, la Mercedes hour hand, gli scudi applicati a ore 6, 9 e 12 e il carattere molto netto della cassa sportiva da 38 mm.
L’uso dell’acciaio sabbiato e del bracciale metallico aumenta la sensazione di solidità e raffinatezza, mentre i diamanti aggiungono luce senza compromettere il lato sportivo dell’orologio.
Lunetta bidirezionale, vetro zaffiro e fondello a vite completano la base tecnica
Dal punto di vista costruttivo, tutti i modelli condividono una piattaforma tecnica coerente. Tutta la collezione si sviluppa attorno alla cassa da 38 mm. La lunetta bidirezionale integra la scala secondi/minuti, il vetro zaffiro piatto adotta un trattamento antiriflesso e il fondello a vite contribuisce alla robustezza generale del segnatempo. Anche la corona in acciaio a ore 3 segue questa logica di praticità e solidità.
I cinturini e i bracciali
I tre modelli in TH-Polylight adottano un cinturino in caucciù tono su tono, fissato da una fibbia ad ardiglione in acciaio con incisione Tag Heuer. Le due versioni in acciaio, invece, montano un bracciale a tre file in acciaio sabbiato con chiusura pieghevole, doppi pulsanti di sicurezza e maglia di estensione regolabile.
Tirature limitate e prezzi
I modelli in TH-Polylight sono proposti in edizioni limitate a 3.500 pezzi per il beige, 2.500 pezzi per il rosa e 3.000 pezzi per il blu, con un prezzo europeo di 1.950 euro. Le versioni in acciaio sabbiato con diamanti salgono invece a 2.800 euro e vengono prodotte in tirature più contenute: 1.500 pezzi per il modello pastel green e 1.000 pezzi per il lavender blue.
Le referenze della TAG Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm pastel collection
- WBY1163.FT8113: cassa 38 mm in pastel blue TH-Polylight, quadrante pastel blue opalin, cinturino in caucciù blu, impermeabilità 100 metri, prezzo Europa 1.950 euro
- WBY1164.FT8114: cassa 38 mm in beige TH-Polylight, quadrante beige opalin, cinturino in caucciù beige, impermeabilità 100 metri, prezzo Europa 1.950 euro
- WBY1165.FT8115: cassa 38 mm in pastel pink TH-Polylight, quadrante pastel pink opalin, cinturino in caucciù rosa, impermeabilità 100 metri, prezzo Europa 1.950 euro
- WBY111B.BA0042: cassa 38 mm in acciaio sabbiato, quadrante pastel green opalin, 8 diamanti VS, bracciale acciaio a tre file, impermeabilità 100 metri, prezzo Europa 2.800 euro
- WBY111C.BA0042: cassa 38 mm in acciaio sabbiato, quadrante lavender blue con minuteria pastel pink, 8 diamanti VS, bracciale acciaio a tre file, impermeabilità 100 metri, prezzo Europa 2.800 euro
- Movimento comune: Solargraph Calibre TH50-00
- Autonomia: fino a 10 mesi al buio dopo carica completa
- Ricarica rapida luce: 2 minuti di sole per un giorno di autonomia
- Ripartenza: 10 secondi di luce dopo arresto
- Durata accumulatore: fino a 15 anni