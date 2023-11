The North Face Baltoro: dalle vette più impervie alle strade delle città, la capsule collection

The North Face Baltoro è la nuova capsule collection che celebra la storia dell’alpinismo, combinando la tecnologia avanzata del brand con elementi grafici ispirati agli appunti di Conrad Anker. Questo celebre alpinista americano, noto per le sue eccezionali scalate, ha segnato la storia dell’alpinismo con le sue spedizioni audaci.

La collezione Baltoro trae ispirazione dalle note di Anker durante la sua storica ascesa sul ghiacciaio Baltoro nel Karakoram, una delle catene montuose più impervie e affascinanti in Asia. Le stampe della collezione riflettono non solo la bellezza e la maestosità del Baltoro ma anche il coraggio, la dedizione e la determinazione necessari per affrontare tali imprese.

The North Face ha reinterpretato il modello Baltoro originale del 1994, un’icona nell’alpinismo, adattandolo alla vita quotidiana urbana. La collezione rappresenta un ponte tra il mondo dell’esplorazione e lo stile di vita contemporaneo, unendo l’avventura alle strade della città.

The North Face Baltoro: la collezione

La giacca Himalayan Baltoro da uomo si distingue per la sua imbottitura riciclata e la fodera in WindWall, che offre calore e protezione dal freddo. Il design attinge direttamente dalle montagne, incorporando un tocco di personalizzazione, unendo così gli ambienti urbani con quelli naturali.

La felpa Heavyweight con cerniera a 1/4 combina stile casual e comfort per le giornate fredde in città, rendendola un’aggiunta versatile al guardaroba di ogni uomo; mentre la t-shirt Heavyweight Relaxed è realizzata in cotone pesante.

Non mancano poi i pantaloni della tuta Heavyweight che hanno una vestibilità rilassata ed offrono comfort e libertà di movimento, perfetti sia per la città che per il tempo libero ed infine gli scarponi bassi da città Glenclyffe, che uniscono lo stile degli scarponi da arrampicata con l’esplorazione urbana e vantano una suola Vibram XS Trek.

I capi sono progettati per chi ama la natura e le avventure all’aria aperta, senza rinunciare allo stile e al comfort nella vita quotidiana.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD