The North Face UE: innovazione e stile per l’esplorazione urbana

The North Face UE inaugura una nuova era per gli amanti dell’esplorazione urbana con questa nuova collezione, realizzata in collaborazione con i rinomati designer Yuzuki, fondatore e chief designer di Float e Yuzuki, e Kazuki Kuraishi, fondatore di The Fourness, che ridefiniscono l’abbigliamento urbano con un mix unico di elementi street e urban outdoor.

Questa collezione nasce dalla fusione dello stile distintivo di Yuzuki e Kazuki con l’esperienza tecnica e la qualità di The North Face, dando vita a capi innovativi che riflettono l’evoluzione dell’esplorazione urbana in tutto il mondo. I designer hanno lavorato a stretto contatto con il team di The North Face, condividendo la loro visione e il loro approccio unico nel design.

La Collezione UE di The North Face trasforma i pezzi iconici del brand, introducendo forme in 3D e reinterpretando le giacche vintage da uomo con un gioco di equilibri e color block. Tra i capi di spicco della collezione troviamo: il piumino vintage che unisce una vestibilità oversize con un’imbottitura in piumino ultra-soffice, offrendo un equilibrio perfetto tra praticità e stile. Caratterizzato da un cappuccio ripiegabile e un design accattivante in color block.

Con un’estetica vintage e una vestibilità oversize, i pantaloni casual offrono tanto comfort grazie alla loro fascia elastica in vita. Il tessuto è trattato con un rivestimento idrorepellente, garantendo protezione anche in condizioni climatiche variabili ed infine la giacca in denim diventa oversize e combina la praticità di una giacca con lo stile di una camicia in denim.

La collezione UE di The North Face è più di una semplice linea di abbigliamento; è un invito a interagire con l’ambiente circostante, sia esso la natura selvaggia o il caos della città. Con questa collezione, The North Face celebra l’avventura in ogni sua forma, incoraggiando gli esploratori urbani a connettersi con il mondo intorno a loro. Da strade trafficate a sentieri nascosti, ogni capo è progettato per accompagnare l’avventuriero moderno in ogni suo viaggio, dimostrando che il viaggio stesso è più importante della destinazione.

—–

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED