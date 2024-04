La collezione Waterbury Coin Edge di Timex unisce la storica maestria artigianale del brand a un design moderno e innovativo.

Timex presenta la collezione Waterbury Coin Edge Chronograph e Waterbury Coin Edge 3-Hand. Questi orologi sono un vero e proprio tributo alla precisione artigianale che ha contraddistinto il marchio sin dai suoi esordi. La collezione è un’esaltazione dell’ingegno orologiaio, frutto di un meticoloso lavoro di rivisitazione dei pezzi d’archivio che ha portato alla luce veri gioielli di eleganza e raffinatezza.

Ogni segnatempo della linea Waterbury Coin Edge è il risultato di una cura ossessiva per i dettagli. La cassa, realizzata in ottone a basso contenuto di piombo e dal diametro di 40 mm, è impreziosita da dettagli tradizionali come il bordo a moneta sulla lunetta, che trova eco nella corona a cipolla. Questi dettagli non sono solo estetici, ma rievocano la ricchezza storica del marchio.

La variante 3-Hand propone quadranti di un’eleganza classica disponibili in blu o nero, che mantngono viva la fedeltà alle radici di Timex. Questo legame si manifesta attraverso la lettera W di Waterbury Watch Company, riportata sul quadrante, sulla corona e all’estremità della lancetta dei secondi.

Per quanto riguarda i cronografi, la collezione si distingue per quadranti in acciaio o nero, abbelliti da dettagli raffinati e da tre quadranti ausiliari tono su tono con datario. Questi orologi combinano eleganza e funzionalità, evidenziando il lavoro meticoloso sulla finitura e la presenza di elementi autentici Timex, come i numeri arabi a contrasto in grassetto.

Ogni modello, sia nella versione Waterbury Coin Edge Chronograph che nella versione 3-Hand, è completato da un cinturino in pelle nera con fibbia ad ardiglione per i quadranti neri, o da un bracciale in acciaio inossidabile con chiusura déployante per i quadranti in acciaio e blu.

Dotati di un movimento cronografico di precisione o animati da un movimento al quarzo a tre sfere, i segnatempo della collezione Waterbury Coin Edge sono impermeabili fino a 50 metri.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Timex

Copyright Image: Sinergon LTD