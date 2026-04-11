Il nuovo Tissot Pinarello Special Edition

Tissot e Pinarello, produttore di biciclette da corsa fondato a Treviso nel 1952 e detentore di 15 vittorie al Tour de France e 30 ai Grandi Giri, presentano la Tissot Pinarello Special Edition: cassa in carbonio forgiato da 42 mm con corona asimmetrica a ore 10, movimento automatico Powermatic 80 certificato COSC con bilanciere in Nivachron, impermeabilità a 10 bar (100 m). Disponibile nelle boutique Tissot di Milano, Firenze e Roma e su tissot.com.
- Il carbonio forgiato della cassa è lo stesso materiale usato da Pinarello nei telai da competizione: fibre di carbonio corte compresse in stampo, che producono una superficie con pattern visivo irregolare e un rapporto rigidità-peso superiore all’acciaio e al titanio nella stessa misura.
- Il movimento C07.611 Powermatic 80 ha una riserva di carica di 80 ore (oltre tre giorni), frequenza di 21.600 alternanze/ora (3 Hz) e tolleranza COSC di -4/+6 secondi al giorno.
- La confezione include due cinturini intercambiabili a sgancio rapido: uno tecnico ad alte prestazioni e uno in pelle lavorata a mano. È disponibile anche un pacchetto esclusivo che abbina l’orologio a una bicicletta Pinarello in edizione speciale.
Indice dei contenuti
Carbonio da 42 mm: geometria asimmetrica e corona a ore 10
La cassa del Tissot Pinarello Special Edition è prodotta in carbonio forgiato, una tecnologia costruttiva che si distingue dal carbonio laminato tradizionale per il processo produttivo: invece di strati di tessuto preimpregnato sovrapposti e cotti in autoclave, il carbonio forgiato usa fibre corte miscelate con resina epossidica e compresse in stampo ad alta pressione. Il risultato è un materiale con il tipico pattern marmorizzato irregolare. Lo stesso processo viene impiegato da Pinarello nei componenti strutturali dei propri telai da competizione, dove il rapporto rigidità-peso è il parametro progettuale dominante.
Il diametro di 42 mm colloca l’orologio nella fascia media-grande del segmento sport watch contemporaneo. La silhouette è asimmetrica: la corona di carica e di messa all’ora è posizionata a ore 10 anziché nella posizione standard a ore 3. Questa scelta non è puramente estetica: la corona a ore 10, lontana dal bordo ulnare del polso, riduce il rischio di pressione accidentale durante l’uso fisico intenso, una soluzione adottata anche in alcuni orologi dive e sport professionali. Nel caso del Tissot Pinarello, la geometria della corona
riprende formalmente la forcella Fork Flap di Pinarello, componente brevettato che caratterizza il sistema di sterzo dei telai ad alte prestazioni del brand trevigiano.
L’impermeabilità certificata è di 10 bar, equivalente a 100 metri di profondità: una soglia che copre nuoto, snorkeling e uso sportivo intenso.
Il calibro C07.611 Powermatic 80
Il movimento del Tissot Pinarello Special Edition è il calibro C07.611, la versione certificata COSC del Powermatic 80. Il Powermatic 80 è il calibro automatico, caratterizzato da due elementi tecnici distintivi rispetto ai calibri automatici standard. Il primo è la riserva di carica di 80 ore: un valore quasi doppio rispetto ai calibri automatici tradizionali da 38-42 ore.
Il secondo è il bilanciere in Nivachron: una lega a base di titanio e niobio sviluppata da ETA e Nivarox-FAR per sostituire il tradizionale Glucydur (lega rame-berillio). Il Nivachron ha due proprietà misurabili: resistenza ai campi magnetici e coefficiente di
espansione termica inferiore, che riduce le variazioni di marcia al variare della temperatura.
La certificazione COSC attesta una precisione di marcia compresa tra -4 e +6 secondi al giorno, misurata su 16 giorni consecutivi in cinque posizioni e tre temperature da un laboratorio terzo indipendente.
Quadrante, vetro box-shaped e lancetta Borealis
Il quadrante del Tissot Pinarello Special Edition ha una finitura granulata grigia ispirata alla texture dell’asfalto da competizione. La superficie granulata è ottenuta tramite sabbiatura controllata che produce una microrugosità uniforme: diffonde la luce in modo omogeneo, riducendo i riflessi speculari che ostacolano la lettura in condizioni di luce diretta all’aperto.
Il vetro è in zaffiro box-shaped con doppio trattamento antiriflesso. Il profilo “box-shaped” indica una curvatura convessa verso l’esterno, che riprende la geometria dei vetri vintage degli anni Sessanta-Settanta e amplifica la profondità percepita del quadrante. Il doppio trattamento antiriflesso è applicato su entrambe le superfici del vetro (esterna e interna).
Un dettaglio costruttivo specifico del quadrante è il doppio anello interno con profilo che passa da una curva convessa a un interno concavo, incorniciando la minuteria. È un elemento di costruzione del quadrante che crea profondità tridimensionale senza aggiungere indici sovrapposti.
Gli indici a bastone sono nichelati neri rivestiti con Super-LumiNova: un fotoluminescente al solfuro di zinco che assorbe la luce naturale o artificiale e la rilascia nel buio. Le lancette sfaccettate e scanalate catturano la luce con variazioni angolari che cambiano al movimento del polso. La lancetta dei secondi è formata a “P”, riproducendo il logo Pinarello, con finitura in Borealis: una tonalità blu profondo che richiama i colori identitari del brand trevigiano.
Cinturino tecnico e pelle artigianale
il Tissot Pinarello Special Edition è fornito con due cinturini intercambiabili a sgancio rapido, entrambi con attacco integrato alla cassa. Il cinturino tecnico è progettato per l’uso sportivo: materiale sintetico a bassa permeabilità al sudore, perforazioni per la ventilazione e fibbia con foro di regolazione multiplo per adattarsi alla circonferenza del polso con guanti da ciclismo. Il cinturino in pelle è lavorato a mano in Italia: è il cinturino corretto per l’uso urbano e formae.
L’orologio è presentato in una scatola da collezione che riporta le grafiche progettuali originali di Pinarello: blueprint e disegni tecnici dei telai. La scatola include i due cinturini e il materiale di garanzia Swiss Made. Pinarello ha prodotto per l’occasione una bicicletta in edizione speciale abbinata all’orologio. Il pacchetto combinato orologio-bicicletta è disponibile come set da collezione in numero limitato.
Specifiche tecniche complete
- Referenza: T162.408.97.061.00
- Cassa: carbonio forgiato, 42 mm, asimmetrica
- Corona: posizione a ore 10, ispirata alla forcella Fork Flap Pinarello
- Impermeabilità: 10 bar (100 m / 330 piedi)
- Vetro: zaffiro box-shaped, doppio trattamento antiriflesso
- Quadrante: finitura granulata grigia, indici nichelati neri con Super-LumiNova, doppio anello interno convesso-concavo
- Lancetta secondi: forma “P” Pinarello, finitura Borealis
- Movimento: calibro C07.611 Powermatic 80
- Riserva di carica: 80 ore
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora (3 Hz)
- Bilanciere: Nivachron (lega titanio-niobio, resistente ai campi magnetici)
- Certificazione: COSC, -4/+6 secondi al giorno
- Swiss Made
- Cinturino: due cinturini a sgancio rapido inclusi (tecnico ad alte prestazioni + pelle lavorata a mano)
- Distribuzione: Boutique Tissot Milano, Firenze, Roma; tissot.com; distributori autorizzati