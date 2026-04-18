Informazioni chiave:
- La nuova capsule fanwear Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team Miami debutta in vista del Gran Premio di Miami 2026.
- La collezione include T-shirt grafiche, felpe e cappellini con palme stilizzate, skyline cittadino, monoposto di Formula 1 e accenti rosa.
- La capsule sarà disponibile dal 22 aprile 2026 su Tommy.com, cadillacf1team.com e in una selezione di negozi Tommy Hilfiger e partner wholesale.
La nuova capsule nasce per accompagnare il weekend del Gran Premio di Miami 2026 e inaugura una serie di collezioni ispirate alle città del calendario di Formula 1. T-shirt, felpe e cappellini rileggono l’energia del Sud della Florida con grafiche decise, skyline urbano, palme stilizzate e una palette rosa che entra nel lessico racing del team.
Grafica, skyline e palette rosa definiscono l’identità visiva della collezione
La capsule fanwear Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team Miami è costruita per tradurre l’energia della città in capi facili da indossare. La collezione include T-shirt grafiche, felpe e cappellini con un repertorio visivo molto chiaro: palme stilizzate, skyline di Miami e una monoposto di Formula 1. Il dettaglio più riconoscibile è la palette rosa, che porta nei capi un tono fortemente legato al Sud della Florida. Questo colore cambia la lettura del fanwear tradizionale e lo sposta verso una dimensione più leggera, più estiva e più legata alla cultura visiva della città.
Le silhouette rilassate portano il fanwear fuori dal paddock
Uno degli aspetti più interessanti della capsule è la scelta di silhouette rilassate. I capi sono pensati per essere portati anche fuori dal weekend sportivo, con una presenza più lifestyle che puramente celebrativa. È proprio qui che la capsule trova il suo equilibrio migliore. Il legame con il mondo delle corse resta forte, ma viene trattato con un linguaggio di moda più aperto, in cui grafica, colore e proporzione costruiscono pezzi facilmente integrabili nel guardaroba casual contemporaneo. Questa linea comprende capi co-branded e pezzi replica ispirati al kit ufficiale del team, tra cui cappellini pilota, T-shirt e polo.
La capsule arriva in un momento molto preciso per il Cadillac Formula 1 Team. Il Gran Premio di Miami è la prima gara di casa del team. La capsule Miami sarà disponibile dal 22 aprile 2026 su Tommy.com, su cadillacf1team.com e in una selezione di negozi.