Informazioni chiave:
- Il Tudor Black Bay 58 GMT usa una cassa in acciaio da 39 mm, spessa 12,8 mm, con distanza ansa-ansa di 47,8 mm e impermeabilità fino a 200 metri.
- Il movimento è il Calibro di Manifattura MT5450-U, automatico, con funzione GMT integrata, 65 ore di autonomia, frequenza di 4 Hz e certificazione COSC e METAS.
- La lunetta bidirezionale in acciaio con disco nero e bordeaux graduato 24 ore, il quadrante nero con dettagli dorati e i tre diversi sistemi di bracciale completano un GMT molto leggibile e molto ben proporzionato.
Il nuovo Tudor Black Bay 58 GMT inserisce la funzione GMT nella cassa più compatta e più equilibrata della famiglia Black Bay. Con i suoi 39 mm, il nuovo calibro di manifattura MT5450-U, la certificazione Master Chronometer e una lunetta 24 ore bicolore, questo modello lavora insieme su proporzioni, precisione e leggibilità.
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La cassa da 39 mm mantiene il profilo più riuscito del Black Bay 58
Il Black Bay 58 GMT riprende la misura che ha reso questa linea una delle più apprezzate di Tudor. La cassa in acciaio ha un diametro di 39 mm, uno spessore di 12,8 mm e una distanza ansa-ansa di 47,8 mm. Il nome Black Bay 58 richiama il 1958, anno in cui Tudor presentò il suo primo subacqueo impermeabile fino a 200 metri, la referenza 7924 detta “Big Crown”. Anche nel nuovo GMT questa memoria storica resta leggibile.
La lunetta 24 ore nera e bordeaux
La lunetta è bidirezionale, in acciaio, con inserto in alluminio anodizzato nero e bordeaux graduato su 24 ore. I numeri dorati e leggermente arrotondati seguono il contorno dell’anello esterno e rendono la lettura del secondo fuso molto chiara. Il quadrante è nero, leggermente bombato, con indici applicati dorati.
La finitura appare sobria e sotto la luce diretta produce un riflesso discreto. Le lancette Snowflake, una firma Tudor dal 1969, mantengono il rivestimento luminescente Swiss Super-LumiNova Grade A, mentre la lancetta dei secondi con testa “Lollipop” richiama i primi subacquei del marchio.
Il calibro MT5450-U integra il GMT senza moduli aggiunti
Il movimento del nuovo modello è il Calibro di Manifattura MT5450-U, automatico con rotore bidirezionale e funzione GMT integrata. Questo punto è centrale, perché Tudor non usa un modulo sovrapposto a un movimento base, ma un’architettura sviluppata per incorporare la complicazione in modo diretto.
Il movimento lavora a 28.800 alternanze/ora, pari a 4 Hz, ha un diametro totale di 30,3 mm, uno spessore di 6,14 mm e usa 34 rubini. Il bilanciere a inerzia variabile è tenuto in posizione da un robusto ponte passante a due punti di fissaggio, mentre la spirale del bilanciere è in silicio antimagnetico. Sul piano funzionale, il calibro offre ore a scatto, indicazione 24 ore, minuti e secondi centrali, data istantanea a ore 3 sincronizzata con la lancetta delle ore a scatto e fermo macchina per una regolazione precisa. Il Tudor Black Bay 58 GMT rientra tra i modelli del marchio certificati Master Chronometer.
La corona ridisegnata migliora l’ergonomia della carrure
Un altro dettaglio interessante è la corona di carica a vite in acciaio con la rosa Tudor in rilievo. In questo modello la corona ha linee più morbide ed è montata a filo con la carrure. È una modifica piccola, ma aiuta a rendere il fianco della cassa più pulito e più coerente con il disegno generale del Black Bay 58.
Tre opzioni di bracciale
Tudor propone il Black Bay 58 GMT con tre soluzioni diverse: bracciale a cinque maglie in acciaio, bracciale rivettato a tre maglie in acciaio oppure cinturino nero in caucciù. Tutte e tre le configurazioni usano la chiusura Tudor “T-fit”, un sistema di regolazione rapida che permette di modificare la lunghezza fino a 8 mm su cinque posizioni, senza attrezzi.
Il cinque maglie è il più elegante e il più fluido al polso, con maglie centrali lucide. Il tre maglie rivettato riprende invece l’estetica dei bracciali storici Tudor degli anni Cinquanta e Sessanta, ma con costruzione moderna a maglie piene. Il cinturino in caucciù è proposto in tre misure iniziali, può essere tagliato su misura e integra all’interno il motivo Snowflake per migliorare la presa.
La versione con bracciale a cinque maglie è proposta a CHF 4.600, quella con bracciale rivettato a tre maglie a CHF 4.500 e quella con cinturino in caucciù a CHF 4.300.
Le specifiche tecniche del TUDOR Black Bay 58 GMT
- Referenza: 7939G1A0NRU
- Cassa: acciaio con finitura lucida e satinata
- Diametro: 39 mm
- Spessore: 12,8 mm
- Distanza ansa-ansa: 47,8 mm
- Lunetta: bidirezionale in acciaio con disco 24 ore in alluminio anodizzato nero e bordeaux
- Corona: a vite in acciaio con rosa TUDOR in rilievo
- Quadrante: nero bombato con indici delle ore dorati applicati
- Vetro: zaffiro bombato
- Impermeabilità: 200 metri
- Movimento: Calibro di Manifattura MT5450-U
- Carica: automatica con rotore bidirezionale
- Funzioni: ore a scatto, 24 ore, minuti e secondi al centro, data istantanea a ore 3, fermo secondi
- Autonomia: 65 ore
- Frequenza: 28.800 alternanze/ora, 4 Hz
- Organo regolatore: bilanciere a inerzia variabile con spirale in silicio antimagnetica
- Diametro movimento: 30,3 mm
- Spessore movimento: 6,14 mm
- Rubini: 34
- Certificazioni: COSC e METAS Master Chronometer
- Prezzo con cinque maglie: CHF 4.600
- Prezzo con tre maglie: CHF 4.500
- Prezzo con caucciù: CHF 4.300