Il Tudor Black Bay 68 amplia la collezione con una nuova cassa da 43 mm. Certificato Master Chronometer dal Metas, è animato dal calibro di Manifattura MT5601-U con riserva di carica di 70 ore e spirale in silicio. Disponibile con quadrante argentato o blu Tudor, presenta lunetta unidirezionale, lancette Snowflake e un nuovo bracciale in acciaio con sistema di regolazione rapida T-fit.
Pensato per chi desidera una presenza più decisa al polso senza rinunciare all’equilibrio estetico che ha reso questa collezione una delle più riconoscibili dell’orologeria contemporanea. Il Black Bay 68 nasce con l’intento di completare la gamma di dimensioni già esistenti, offrendo una nuova interpretazione della celebre linea subacquea del Marchio.
Due quadranti, un’identità ben definita
Il Black Bay 68 è proposto in due configurazioni cromatiche: un elegante quadrante argentato e l’inconfondibile “blu Tudor”, entrambi caratterizzati da una finitura satinata soleil leggermente bombata. La luce scorre sulla superficie creando riflessi morbidi e controllati, valorizzando la profondità del colore e la leggibilità delle indicazioni.
Le lancette Snowflake, introdotte da Tudor nel 1969 e divenute una firma stilistica del Marchio, dominano il quadrante con la loro forma spigolosa e funzionale. Il rivestimento in Swiss Super-LumiNova Grade A assicura una lettura chiara in ogni condizione, rafforzando il legame del modello con il mondo degli orologi subacquei professionali.
Una cassa importante, ma ben proporzionata
La cassa in acciaio da 43 mm, con finiture lucide e satinate, riprende le proporzioni storiche del Black Bay, ma con un profilo più sottile che ne migliora la vestibilità. La lunetta unidirezionale graduata 60 minuti, dotata di disco in alluminio nero opaco con dettagli argentati, offre una presa sicura e una lettura immediata.
Particolare attenzione è stata dedicata all’ergonomia: la corona a vite, impreziosita dalla rosa Tudor in rilievo, è stata ridisegnata ispirandosi alle corone dalle linee morbide degli storici orologi tecnici del Marchio. Montata a filo con la carrure, contribuisce a un profilo pulito e armonioso.
Il Black Bay 68 non si distingue solo per le dimensioni della cassa. Questo modello è infatti certificato Master Chronometer dal Metas, uno degli standard più rigorosi in ambito orologiero.
Il Calibro di Manifattura MT5601-U, che anima il segnatempo, è un movimento meccanico a carica automatica con indicazione di ore, minuti e secondi. È dotato di spirale del bilanciere in silicio, bilanciere a inerzia variabile e ponte passante, soluzioni che garantiscono stabilità e regolarità di funzionamento.
Autonomia estesa e costruzione curata
Un altro elemento distintivo del calibro MT5601-U è la riserva di carica di 70 ore, pensata per accompagnare chi lo indossa anche durante una pausa di più giorni. Il rotore in tungsteno monoblocco, visibile, presenta una decorazione con scanalature radiali a laser, mentre ponti e platina alternano superfici sabbiate e lucide con motivi incisi.
Il fondello chiuso, in linea con la vocazione subacquea del modello, contribuisce alla impermeabilità fino a 200 metri, rendendo il Black Bay 68 adatto a un utilizzo quotidiano e sportivo.
Un nuovo bracciale per un comfort superiore
Il Black Bay 68 è corredato da un bracciale in acciaio a tre maglie dai fianchi lisci, una novità rispetto ai tradizionali bracciali rivettati della collezione. Il profilo si assottiglia gradualmente verso la chiusura, migliorando il comfort e l’equilibrio al polso.
La chiusura integra il sistema Tudor “T-fit”, che consente una regolazione rapida della lunghezza fino a 8 mm, senza l’uso di strumenti. I cuscinetti a sfera in ceramica garantiscono una chiusura fluida e sicura, completando un bracciale pensato per un utilizzo prolungato.
