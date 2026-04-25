Informazioni chiave:
- Il nuovo Tudor Black Bay Ceramic abbina una cassa in ceramica nera opaca da 41 mm a un inedito bracciale a tre maglie interamente in ceramica.
- Il movimento è il Calibro di Manifattura MT5602-U, automatico, con 70 ore di autonomia, spirale in silicio e certificazioni COSC e Metas Master Chronometer.
- L’orologio è impermeabile fino a 200 metri, resiste a campi magnetici fino a 15.000 gauss e ha un prezzo svizzero di CHF 6.300.
Il nuovo Tudor Black Bay Ceramic evolve uno dei modelli più tecnici della collezione con una costruzione ancora più radicale. Alla cassa in ceramica nera opaca si aggiunge ora un bracciale in ceramica abbinato, mentre il movimento di manifattura MT5602-U conferma certificazione Master Chronometer, resistenza a 15.000 gauss, riserva di carica di 70 ore e impermeabilità fino a 200 metri.
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Il nuovo Black Bay Ceramic porta la ceramica dall’orologio al bracciale
La novità più importante di questa evoluzione è proprio il bracciale in ceramica. Tudor sceglie di non fermarsi alla sola cassa high-tech e sviluppa un’estensione materiale che rende il progetto molto più compatto sul piano visivo e più ambizioso su quello tecnico. Il nuovo bracciale è a tre maglie, completamente nero e chiuso da una doppia chiusura pieghevole in ceramica brevettata.
La scelta non è banale. La ceramica è un materiale difficile da lavorare, soprattutto quando deve rispondere a esigenze di ergonomia, comfort e robustezza in un elemento mobile come il bracciale. Proprio per questo il nuovo Black Bay Ceramic diventa una dimostrazione concreta di competenza nella scienza dei materiali, non solo un esercizio di stile dark.
La cassa in ceramica nera opaca
Il cuore della costruzione resta la cassa in ceramica nera opaca con finitura microsabbiata. Le dimensioni sono quelle già molto riuscite del modello: 41 mm di diametro, 13,55 mm di spessore e 49,4 mm da ansa ad ansa. Tudor lavora anche sul contrasto tra superfici. La cassa monoblocco presenta un trattamento opaco sulle superfici principali, mentre i bordi smussati e lucidati a specchio introducono riflessi più netti. È proprio questo gioco tra luce e materia a evitare che il total black diventi piatto o uniforme.
Lunetta, quadrante e lancette
Il Black Bay Ceramic è un orologio nero in quasi ogni dettaglio. La lunetta girevole unidirezionale è in acciaio 316L con trattamento PVD nero e usa un disco graduato 60 minuti in ceramica nera con finitura satinata soleil. Gli indici e i numeri incisi restano tono su tono, ma rispondono bene ai cambi di luce.
Il quadrante antracite, bombato e con finitura soleil, lavora su una scala di neri che cambia sfumatura senza uscire dal registro scuro dell’orologio. Le lancette Snowflake, firma Tudor dal 1969, conservano il rivestimento in Swiss Super-LumiNova Grade A, così come gli indici applicati, garantendo una lettura molto efficace anche al buio.
Il calibro MT5602-U
Il motore del nuovo modello è il Calibro di Manifattura MT5602-U, movimento meccanico automatico con rotore bidirezionale. Le sue specifiche tecniche sono molto solide: 31,8 mm di diametro totale, 6,5 mm di spessore, 25 rubini e una frequenza di 28.800 alternanze/ora, pari a 4 Hz. Dal punto di vista costruttivo, il calibro usa un bilanciere a inerzia variabile con taratura di precisione a vite e una spirale del bilanciere in silicio antimagnetica. Il calibro MT5602-U garantisce una riserva di carica di 70 ore, certificata dal Metas.
La corona a vite e i 200 metri di impermeabilità
Nonostante l’impostazione total black e molto high-tech, il Black Bay Ceramic resta prima di tutto un orologio subacqueo della famiglia Black Bay. La corona a vite è in acciaio 316L con trattamento PVD nero, con la rosa Tudor in rilievo, mentre il vetro è uno zaffiro bombato. Il livello di impermeabilità arriva a 200 metri, in linea con la storia della collezione.
Le specifiche tecniche del TUDOR Black Bay Ceramic
- Referenza: 7941A1ACNU
- Cassa: ceramica nera opaca con finitura microsabbiata
- Diametro: 41 mm
- Spessore: 13,55 mm
- Lunghezza ansa-ansa: 49,4 mm
- Lunetta: girevole unidirezionale in acciaio 316L con trattamento PVD nero e disco graduato 60 minuti in ceramica nera
- Quadrante: antracite, bombato, finitura soleil
- Vetro: zaffiro bombato
- Impermeabilità: 200 metri
- Bracciale: interamente in ceramica nera, a tre maglie, con doppia chiusura pieghevole in ceramica brevettata
- Movimento: Calibro di Manifattura MT5602-U
- Carica: automatica con rotore bidirezionale
- Autonomia: 70 ore
- Certificazioni: COSC e METAS Master Chronometer
- Funzioni: ore, minuti e secondi al centro, fermo secondi
- Organo regolatore: bilanciere a inerzia variabile, spirale in silicio antimagnetica
- Frequenza: 28.800 alternanze/ora, 4 Hz
- Diametro movimento: 31,8 mm
- Spessore movimento: 6,5 mm
- Rubini: 25
- Resistenza magnetica: fino a 15.000 gauss
- Prezzo svizzero: CHF 6.300