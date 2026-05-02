Informazioni chiave:
- Il nuovo Tutima Glashütte Patria 6612-21 è la prima variante a due lancette della linea di manifattura Patria, con quadrante in lacca nera lucida.
- La cassa in titanio grado 5 lucido misura 41 mm di diametro e 11,2 mm di spessore, con vetro zaffiro bombato antiriflesso e impermeabilità fino a 5 ATM.
- Il movimento è il calibro manuale Tutima 617, con almeno 65 ore di riserva di carica, 20 rubini, 171 componenti e frequenza di 21.600 alternanze/ora.
Il nuovo Tutima Glashütte Patria 6612-21 introduce per la prima volta nella linea di manifattura Patria una versione a due lancette, costruita attorno a un quadrante nero lucido e a una lettura del tempo ridotta all’essenziale. La cassa in titanio grado 5, il movimento manuale Tutima 617 con 65 ore di riserva di carica e le finiture tradizionali di Glashütte definiscono un segnatempo sobrio, raffinato e tecnicamente molto coerente.
Indice dei contenuti
La nuova variante a due lancette ridefinisce la linea Patria in chiave più pura
Il primo elemento che rende speciale il nuovo Tutima Glashütte Patria 6612-21 è il suo ruolo all’interno della collezione. Per la prima volta, la linea di manifattura Patria accoglie una variante a due lancette, scelta che segna un passaggio importante nel linguaggio del marchio.
Questa configurazione elimina non solo i piccoli secondi dal quadrante del modello finale, ma anche la minuteria, lasciando in scena esclusivamente ore e minuti. È un gesto progettuale molto netto, che cambia il ritmo visivo del segnatempo e ne rafforza la dimensione contemplativa.
Il quadrante nero lucido costruisce l’identità del modello
Il cuore estetico del nuovo Patria è il quadrante in lacca nera lucida. Il nero viene interpretato come colore classico per eccellenza, ma qui acquista anche una funzione strutturale: assorbe tutto ciò che non serve e mette in evidenza soltanto ciò che conta davvero, cioè lancette, indici e proporzioni generali. Il risultato è un quadrante severo ma non freddo, essenziale ma non povero. La superficie lucida infatti crea riflessi continui, che danno profondità alla lettura dell’orologio e impediscono al minimalismo di diventare piatto.
Lancette lucidate a mano e indici taglio a diamante
La purezza del quadrante viene valorizzata da dettagli molto curati. Le lancette in acciaio, realizzate e lucidate internamente, si distinguono per il forte contrasto con il fondo nero, mentre gli indici taglio a diamante aggiungono un segno grafico nitido e raffinato. Questo gioco di contrasti è fondamentale, perché permette all’orologio di restare leggibile e dinamico pur avendo rinunciato a gran parte degli elementi informativi tradizionali. La semplicità qui è precisione di scelta.
La cassa in titanio grado 5 lucido
La cassa del Tutima Patria 6612-21 è realizzata in titanio grado 5 con finitura lucida. È una decisione molto interessante, perché introduce un materiale tecnico e leggero in un contesto di eleganza classica, creando un equilibrio molto attuale tra tradizione e modernità. La scelta del titanio contribuisce a ridurre il peso complessivo dell’orologio, ma non ne indebolisce l’impatto al polso. Al contrario, la finitura lucida e la costruzione della carrure mantengono una presenza netta, molto in linea con lo stile controllato della collezione Patria.
Le proporzioni da 41 mm e 11,2 mm
Dal punto di vista dimensionale, il nuovo modello adotta una cassa da 41 mm di diametro con uno spessore di 11,2 mm. Sono misure che permettono all’orologio di mantenere una presenza autorevole senza sconfinare nell’eccesso, restando ben bilanciato per un uso elegante ma quotidiano. La combinazione tra diametro contenuto, titanio leggero e profilo relativamente sottile rende il Patria un segnatempo molto facile da indossare, capace di stare sotto il polsino ma con abbastanza carattere da farsi notare.
Il nuovo Patria 6612-21 monta un vetro zaffiro bombato antiriflesso con spessore di 1,3 mm, mentre sul retro è presente un fondello con cristallo zaffiro che permette di osservare il movimento di manifattura.
Il calibro manuale Tutima 617 è il cuore meccanico del nuovo Patria
Il motore del segnatempo è il calibro di manifattura Tutima 617, un movimento a carica manuale che rappresenta la forma più pura della meccanica orologiera. Pur essendo qui impiegato per una visualizzazione a due lancette, conserva tutta la ricchezza tecnica e decorativa di un vero movimento d’atelier. La riserva di carica raggiunge 65 ore.
Attraverso il fondello in zaffiro si riconoscono subito alcuni dei codici storici dell’orologeria di Glashütte. Il calibro 617 adotta infatti la classica platina a tre quarti con le tipiche strisce di Glashütte, insieme a rubini montati in castoni d’oro e a smussi lucidati a mano.
Bilanciere a vite, spirale libera e spirale Breguet
Il movimento Tutima 617 è costruito con un livello tecnico molto alto. Il ponte del bilanciere traforato lascia una vista ampia sull’organo regolatore, che lavora con spirale libera. Il bilanciere a vite utilizza quattro viti di regolazione, mentre la spirale Breguet con curva terminale è piegata a mano in manifattura.
Il calibro Tutima 617 lavora a una frequenza di 21.600 alternanze/ora, cioè 3 Hz. Il movimento misura 31,6 mm di diametro e 4,78 mm di altezza, utilizza 20 rubini e conta 171 componenti.
Il nuovo Patria 6612-21 è abbinato a un cinturino in pelle di alligatore con fodera beige, chiuso da una fibbia ad ardiglione in titanio. Pur essendo un modello fortemente orientato all’eleganza, il Tutima Patria 6612-21 offre un’impermeabilità di 5 ATM. Il nuovo modello viene identificato dalla referenza 6612-21 ed è proposto al prezzo di 8.820 euro.
Le caratteristiche tecniche principali del Tutima Glashütte Patria 6612-21
- Modello: Tutima Glashütte Patria
- Referenza: 6612-21
- Movimento: calibro di manifattura Tutima 617
- Carica: manuale
- Riserva di carica: almeno 65 ore
- Funzioni del modello: ore e minuti
- Diametro movimento: 31,6 mm
- Altezza movimento: 4,78 mm
- Rubini: 20
- Componenti: 171
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora, 3 Hz
- Bilanciere: a vite con 4 viti di regolazione
- Spirale: libera con spirale Breguet e curva terminale piegata a mano
- Cassa: titanio grado 5 con finitura lucida
- Diametro cassa: 41 mm
- Spessore cassa: 11,2 mm
- Impermeabilità: 5 ATM
- Fondello: con cristallo zaffiro
- Vetro frontale: zaffiro bombato antiriflesso, spessore 1,3 mm
- Quadrante: lacca nera lucida
- Lancette: acciaio inossidabile, lucidate a mano
- Cinturino: pelle di alligatore con fodera beige
- Fibbia: ad ardiglione in titanio
- Prezzo: 8.820 euro