Informazioni chiave:
- Cassa in acciaio inossidabile da 40,2 mm, impermeabile fino a 500 metri (50 atm), con vetro zaffiro antiriflesso da 2,5 mm e corona a vite protetta da spallette.
- Movimento automatico calibro Tutima 330 con 41 ore di riserva di carica e massa oscillante rodiata con sigillo in oro rosa 18 ct.
- Due referenze disponibili: quadrante bianco lucido (€ 2.090) e quadrante turchese con texture tridimensionale (€ 2.140).
Tutima Glashütte, manifattura tedesca fondata nel 1927 a Glashütte, in Sassonia, presenta due nuove varianti dell’orologio subacqueo M2 Seven Seas S: quadrante bianco lucido (€ 2.090) e quadrante turchese con texture tridimensionale (€ 2.140). La cassa in acciaio inossidabile da 40,2 mm è impermeabile fino a 500 metri (50 atm). Il calibro automatico Tutima 330 garantisce 41 ore di riserva di carica.
Indice dei contenuti
Che cos’è il Tutima M2 Seven Seas S e a chi è destinato?
Il Tutima M2 Seven Seas S è un orologio da immersione certificato per attività subacquee fino a 500 metri di profondità, pensato per chi pratica diving sportivo ma cerca uno strumento adatto anche all’uso quotidiano. La cassa in acciaio inossidabile con finitura lucido/satinata misura 40,2 mm di diametro per 12,5 mm di spessore: dimensioni compatte per la categoria, adatte a polsi di taglia media.
Le due referenze si distinguono per il quadrante. Il modello 6156-10 monta un quadrante bianco lucido con indici allungati rodiati in Super-LumiNova. Il modello 6156-30 propone un quadrante turchese con decorazione a rilievo tridimensionale, indici squadrati trattati con Super-LumiNova e un réhaut con minuteria a indici squadrati a intervalli di 5, che aggiunge una seconda lettura del tempo sul cerchio interno del vetro.
Quali sono le specifiche tecniche dell’M2 Seven Seas S?
Il cuore dell’orologio è il calibro automatico Tutima 330, un movimento di manifattura con 41 ore di riserva di carica. La massa oscillante è rodiata e porta il sigillo Tutima in oro rosa 18 carati. Le viti del movimento sono lucidate.
Le funzioni disponibili sono ore, minuti, secondi centrali e datario a ore 6. La lunetta è girevole unidirezionale con marcatore luminescente a ore 12, indispensabile per il calcolo del tempo di immersione residuo.
La tenuta stagna si ottiene attraverso tre elementi combinati:
- Vetro zaffiro antiriflesso da 2,5 mm di spessore
- Corona a vite protetta da spallette laterali integrate nella cassa
- Fondello a vite in acciaio inossidabile, con incisione decorativa di una nave storica a vela
Il bracciale è in acciaio inossidabile lucido/satinato con fibbia pieghevole e include una prolunga subacquea integrata, che permette di indossare l’orologio sopra una muta da immersione.
Quanto costa il Tutima M2 Seven Seas S?
I prezzi ufficiali comunicati da Tutima Glashütte per il mercato italiano sono:
- Quadrante bianco lucido: € 2.090
- Quadrante turchese: € 2.140
Perché Glashütte è una garanzia nel settore orologiero?
Glashütte è una città della Sassonia, in Germania, considerata uno dei centri storici dell’alta orologeria mondiale insieme a Ginevra e al Vallée de Joux in Svizzera. La concentrazione di manifatture in questa cittadina di circa 7.000 abitanti risale alla metà dell’Ottocento.
Tutima Glashütte è presente in questo distretto dal 1927, quando il Dr. Ernst Kurtz fondò il marchio partendo dalle aziende Urofa (Uhren-Rohwerke-Fabrik Glashütte AG) e Ufag (Uhrenfabrik Glashütte AG). Il nome Tutima deriva dalla parola latina tutus, che significa “sicuro, protetto”.
Durante la seconda guerra mondiale, un giorno prima che lo stabilimento di Glashütte venisse distrutto da un bombardamento nel 1945, il Dr. Kurtz trasferì l’attività nella città di Ganderkesee, in Bassa Sassonia, dove la produzione continuò per decenni. Dopo la riunificazione tedesca, Tutima tornò a Glashütte il 14 maggio 2008, aprendo una nuova manifattura dove oggi vengono sviluppati e prodotti i calibri interni del brand.
Cosa distingue il calibro Tutima 330?
Il calibro Tutima 330 è un movimento di manifattura: progettato e prodotto internamente a Glashütte. La riserva di carica di 41 ore garantisce autonomia sufficiente per un weekend senza indossare l’orologio. La massa oscillante è rodiata e porta il sigillo Tutima in oro rosa 18 carati. Le viti del movimento sono lucidate a mano, un dettaglio di finitura che nella tradizione orologiera di Glashütte distingue i calibri di qualità dai movimenti di produzione industriale.
Come abbinare l’M2 Seven Seas S ai look maschili della primavera estate 2026?
La palette dominante della stagione primavera estate 2026 lavora su toni mediterranei: beige sabbia, grigio ghiaccio, azzurro spento, terracotta e verde salvia come colore protagonista, con accenti di turchese da dosare su un singolo capo o accessorio. Il quadrante turchese entra in questa logica come accessorio-firma: abbinato a una base neutra, beige o grigio ghiaccio, porta il colore senza appesantire il look.
Tra i protagonisti della stagione fashion primavera estate 2026 spicca la giacca destrutturata e sfoderata come capo chiave, con maniche arrotolate e silhouette fluida. Proprio questa mise, con la manica sollevata, è quella che mette in risalto un orologio sportivo di qualità: il bracciale in acciaio dell’M2 dialoga con i bottoni metallici di un blazer leggero in cotone o lino in modo naturale.
Il segnatempo con quadrante bianco lucido e indici rodiati si porta bene anche in contesti più formali, abbinato a un completo chiaro in lino o a una camicia in tessuto naturale con pantalone fluido: due delle combinazioni più rappresentative dello stile maschile di questa stagione.