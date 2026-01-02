U-BOAT presenta Chimera Damasco Bronze, edizione limitata di 300 esemplari che rilegge l’icona Chimera con cassa da 46 mm in acciaio 316L, lunetta in acciaio damasco e componenti in bronzo CUSN6. Il quadrante è a due livelli: parte superiore nera con lavorazione Carrès e parte inferiore spazzolata finitura bronzo, con contatore 24 ore e data. Il movimento è l’ETA 2824 Top Soigné automatico (38 ore di riserva di carica), personalizzato secondo le specifiche U-BOAT. Vetro zaffiro antiriflesso, fondello con vetro minerale fumé e impermeabilità 100 metri.
Il risultato è un segnatempo dichiaratamente riconoscibile, costruito attorno a volumi generosi e finiture dal forte impatto visivo, senza rinunciare a una dotazione tecnica completa.
Un’architettura da 46 mm tra acciaio 316L e acciaio damasco
La base della Chimera Damasco Bronze è la cassa da 46 mm in acciaio 316L, dimensione che appartiene alla grammatica estetica U-BOAT: presenza importante e proporzioni pensate per farsi notare al primo sguardo.
A dominare la parte superiore è la lunetta in acciaio damasco, materiale scelto per le sue venature irripetibili: ogni lavorazione lascia tracce diverse, rendendo ciascun esemplare visivamente distinto. Su questa struttura si innestano ulteriori dettagli in bronzo CUSN6 (tra cui tasto, tiranti + viti e placca numero), che accentuano la lettura “calda” del progetto e sottolineano la personalità decisa della linea.
Quadrante a due livelli, profondità e contatore 24 ore
Il quadrante è uno dei punti chiave della nuova edizione. È dichiaratamente a due livelli, con un lavoro di superfici che punta sulla tridimensionalità:
- parte superiore in metallo nero con lavorazione Carrès
- parte inferiore in metallo spazzolato con finitura bronzo
Le indicazioni includono ore, minuti, secondi, data e un indicatore 24 ore, elemento che rafforza il carattere strumentale del modello. Le tonalità bronzo ritornano nei dettagli, creando un gioco di riflessi caldi sul fondo scuro.
Corona a sinistra e dispositivo brevettato
Come da tradizione Chimera, la corona si trova sul lato sinistro ed è protetta dal noto dispositivo brevettato. Sopra la protezione è integrato un pulsante, anch’esso brevettato, pensato per il rilascio della corona in modo pratico. È uno di quei dettagli che, nell’universo U-BOAT, non sono meri esercizi di stile: definiscono l’identità del modello e il suo modo di stare al polso.
Meccanica svizzera ETA 2824 Top Soigné, personalizzata U-BOAT
Sotto il vetro trova posto un movimento automatico svizzero molto conosciuto, scelto qui nella versione più curata: ETA 2824 Top Soigné, personalizzato e modificato secondo le specifiche U-BOAT con carica automatica, riserva di carica 38 ore. Il movimento è visibile grazie alle aperture e al fondello, che lascia intravedere il rotore personalizzato.
Vetro zaffiro antiriflesso e fondello con vetro fumé
U-BOAT adotta un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, scelta coerente con la volontà di valorizzare la costruzione del quadrante e le sue superfici. Sul retro, un fondello in acciaio 316L con vetro minerale fumé, fissato con 5 tiranti esterni.
Il Chimera Damasco Bronze ha un’impermeabilità fino a 100 metri, ottenuta tramite un sistema di viti tiranti che assicurano cassa e fondello. Un dato che completa il profilo tecnico del modello e lo rende adatto a un uso quotidiano senza troppi pensieri.
A chiudere il progetto c’è il cinturino in pelle naturale toscana trattata a mano, in tonalità testa di moro. La fibbia è ad ardiglione, in acciaio con finitura bronzo. Il modello è proposto in edizione limitata di 300 pezzi, con numerazione individuale.
