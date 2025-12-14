Vacheron Constantin amplia la collezione Traditionnelle con tre nuovi calendari perpetui ultrapiatti da 36,5 mm, pensati per i polsi più sottili senza rinunciare alla raffinatezza tecnica. Disponibili in oro rosa, oro bianco e in una versione con lunetta incastonata di diamanti, questi orologi di Alta Orologeria svizzera racchiudono il calibro automatico di manifattura 1120 QP, con fasi lunari e visualizzazione completa del calendario gregoriano. Il design, ispirato alla storica referenza 43031, unisce proporzioni classiche e finiture di prestigio, ideali per appassionati e collezionisti di orologi di lusso meccanici.
Con la nuova collezione Traditionnelle Calendario Perpetuo Ultra-Piatto 36,5 mm, Vacheron Constantin celebra l’eredità del savoir-faire ginevrino in tre espressioni raffinate di orologeria meccanica.
Design ispirato al XVIII secolo, con finiture moderne
I codici estetici della collezione Traditionnelle riprendono gli elementi classici dell’Alta Orologeria: cassa rotonda a gradini, lunetta sottile, anse dritte e fondello scanalato. Il quadrante, in tutte e tre le versioni, adotta una disposizione armonica e simmetrica: la data a ore 3, il giorno della settimana a ore 9, il mese con ciclo bisestile a ore 12 e, a ore 6, le fasi lunari unite all’indicazione dell’età della Luna.
Le lancette Dauphine sfaccettate, gli indici bâton applicati e la minuteria chemin de fer completano il quadrante in una composizione visiva di grande equilibrio.
Un calibro ultrapiatto carico di maestria
All’interno della cassa batte il calibro di manifattura 1120 QP, un movimento meccanico a carica automatica dallo spessore ridotto a soli 4,05 mm. Composto da 276 elementi, è capace di gestire in autonomia le irregolarità del calendario gregoriano – inclusi i mesi di diversa durata e gli anni bisestili – fino al 2100, senza alcun intervento manuale.
A questa complicazione prestigiosa si affianca l’indicazione delle fasi lunari, realizzata con una finezza grafica e meccanica impeccabile. La massa oscillante traforata a forma di croce di Malta, simbolo storico della Maison, è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.
Le finiture sono all’altezza delle aspettative: ponti con Côtes de Genève, smussature eseguite a mano, castoni decorati e viti lucidate secondo i canoni più esigenti dell’Alta Orologeria svizzera.
Tre interpretazioni per tre stili diversi
- Oro rosa: questa versione presenta una coerenza cromatica di rara eleganza. Il cinturino in alligatore blu scuro, con cuciture tono su tono, richiama il fondo dell’indicazione lunare. Lancette e indici sono in oro rosa, perfettamente abbinati alla cassa.
- Oro bianco: l’oro bianco si combina a indici e lancette in oro rosa, in un contrasto delicato e raffinato. Il cinturino in alligatore marrone chiaro, tonalità nuova per la Maison, aggiunge un tocco di modernità.
- Oro bianco con diamanti: un’eleganza più preziosa, ma sempre sobria. La lunetta, la corona e le anse sono impreziosite da diamanti incastonati a grani, mentre il quadrante opalino argenté si abbina a un cinturino in alligatore blu notte.
Pensati per chi apprezza l’essenzialità raffinata, questi modelli parlano il linguaggio di una Maison che continua a evolversi restando fedele alla propria identità, rinnovando nel presente la forza della sua lunga storia.
Caratteristiche Tecniche Principali
- Movimento: Calibro 1120 QP a carica automatica
- Funzioni: Ore, minuti, data, giorno, mese, anno bisestile, fasi lunari
- Componenti: 276
- Spessore movimento: 4,05 mm
- Cassa: 36,5 mm x 8,43 mm
- Materiali: Oro rosa / oro bianco / oro bianco con diamanti
- Quadrante: Opalino argenté
- Cinturini: Alligatore blu o marrone chiaro
- Impermeabilità: 30 m
