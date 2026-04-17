Valsport Tournament Nude, la sneaker primavera estate 2026

Informazioni chiave:
- Valsport Tournament Nude riprende la suola del modello Davis e la inserisce in una sneaker dal disegno più essenziale.
- La tomaia è realizzata in pelle effetto cervo sfoderata, per una calzata più morbida e naturale.
- Il modello arriva in tre varianti, white, black e white/black, con lavorazione artigianale e materiali selezionati in Italia.
Valsport presenta per la primavera estate 2026 la nuova Tournament Nude, una sneaker che rilegge uno dei codici più riconoscibili del marchio con un’impostazione più asciutta e più attuale. La base del progetto parte dalla suola del modello Davis, qui ripensata in una scarpa dal profilo più minimale, costruita per chi cerca comfort, qualità dei materiali e una presenza visiva pulita.
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La Tournament Nude nasce da una rilettura precisa dell’archivio Valsport
La nuova Valsport Tournament Nude prende forma come evoluzione contemporanea dell’universo heritage del marchio. Il richiamo più diretto è alla suola del modello Davis, che resta il punto tecnico e stilistico da cui parte il progetto. Qui, però, tutto viene portato verso una linea più leggera, più essenziale e più vicina a un’idea di sneaker raffinata da usare ogni giorno.
La Tournament Nude lavora sulla proporzione, sulla qualità della materia e sulla pulizia del disegno. Il risultato è una sneaker che resta riconoscibile come Valsport, ma con una presenza più discreta e più trasversale nel guardaroba maschile.
La pelle effetto cervo sfoderata cambia la percezione della calzata
Uno degli elementi più interessanti del modello è la costruzione della tomaia in pregiata pelle effetto cervo sfoderata. Questa lavorazione rende la scarpa più morbida al contatto e più naturale nella calzata, con una sensazione meno rigida rispetto a una sneaker più strutturata. In una sneaker come questa, la sfoderatura ha anche un valore visivo. La tomaia appare più fluida, più leggera e più adatta a una stagione in cui il guardaroba uomo tende a privilegiare tessuti mossi, volumi rilassati e superfici meno costruite.
Il boomerang forato resta il segno distintivo del marchio
Nel disegno della Tournament Nude resta anche il boomerang forato, uno dei codici più riconoscibili di Valsport. In questa versione il dettaglio lavora su due livelli. Da una parte mantiene un richiamo chiaro all’identità del marchio, dall’altra alleggerisce visivamente la fiancata e favorisce la traspirabilità della scarpa.
Le tre varianti colore definiscono tre registri di stile diversi
La Valsport Tournament Nude è proposta in tre varianti: white, black e white/black. Ognuna lavora in modo diverso sul carattere della sneaker. La versione white è la più luminosa e la più immediata per l’uso estivo, la black porta il modello verso un registro più netto e urbano, mentre la white/black costruisce una sintesi più grafica e versatile. Anche la suola a cassetta segue questa logica cromatica. Il battistrada è color miele nella variante white e nero nelle versioni black e white/black. Tutti i materiali utilizzati per la Tournament Nude sono selezionati in Italia e ogni paio è realizzato a mano da artigiani specializzati.
La Tournament Nude entra con facilità nei look uomo primavera estate 2026
Nel guardaroba maschile della primavera estate 2026, la Valsport Tournament Nude funziona molto bene con i look che puntano su proporzioni rilassate e pulizia visiva. La versione white si abbina in modo naturale a pantaloni tapered color sabbia, camicie bowling in cotone asciutto, giacche destrutturate color burro e denim chiaro dal taglio dritto. La black, invece, accompagna bene completi morbidi antracite, pantaloni tecnici ampi, polo in maglia fine e bomber leggeri in suede o nylon opaco.
La variante white/black è forse la più trasversale, perché riesce a tenere insieme chino pieni, field jacket leggere, pantaloni con pince, T-shirt pulite e overshirt estive. In generale, questa sneaker rende al meglio quando il look uomo resta misurato: volumi comodi, tessuti naturali, palette neutre, qualche accento tabacco, blu polvere o verde salvia. Non chiede outfit aggressivi. Chiede piuttosto un’eleganza quotidiana, costruita con capi ben tagliati e una sneaker che completa l’insieme con equilibrio.