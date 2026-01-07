OTW by Vans x Gallery Dept.: quando l’Authentic 44 diventa una tela

Colature di vernice, segni materici e parti lasciate pulite: la capsule celebra il processo creativo e l’imperfezione come scelta estetica.

OTW by Vans x Gallery Dept
OTW by Vans e Gallery Dept. firmano una collaborazione dedicata all’Authentic 44, ispirata all’energia di uno studio di pittura. La sneaker è dipinta a mano: colature sulla punta, segni materici sulla tomaia e aree lasciate più pulite per creare contrasto. La scritta “Art That Kills” completa il racconto, trasformando l’accessorio in una dichiarazione di stile e attitudine.

Nel panorama delle collaborazioni che cercano un punto d’incontro tra moda e gesto artistico, Vans x Gallery Dept sceglie una strada precisa: mettere al centro non l’idea di “opera finita”, ma la bellezza del processo. La capsule firmata OTW by Vans nasce attorno a un unico modello, l’Authentic 44, e prende ispirazione dall’energia irregolare e febbrile di uno studio di pittura, dove ogni traccia racconta un passaggio, un tentativo, un ripensamento.

Un’idea di sneaker che parte dallo studio di un pittore

OTW by Vans x Gallery Dept sneaker
Image: Vans

Il punto di partenza dichiarato della collaborazione è l’immaginario dello studio: un luogo in cui la materia si accumula, la luce cambia durante il giorno, e i dettagli non “sporcano” mai per caso. Su questa intuizione si costruisce l’estetica dell’Authentic 44 in versione OTW by Vans x Gallery Dept.: non un pattern ordinato, ma una superficie attraversata da interventi che ricordano il linguaggio della pittura e dei suoi strumenti.

Questa atmosfera si percepisce soprattutto nella scelta di lasciare convivere pieno e vuoto, gesto e pausa. L’occhio è attirato dalle zone più espressive, ma poi torna sulle parti pulite, pensate come un margine di respiro. È un equilibrio studiato: l’energia non viene “distribuita” ovunque, viene concentrata e lasciata vibrare.

A caratterizzare la tomaia ci sono gocce di vernice che colano sulla punta, mentre sottili segni di grasso aggiungono profondità e texture, lavorando sui volumi senza ricorrere a un decoro tradizionale. Tra gli elementi più diretti c’è la scritta “Art That Kills”, che corre lungo il fianco della scarpa.

Come abbinare l’Authentic 44 OTW by Vans x Gallery Dept. nei look quotidiani

OTW by Vans x Gallery Dept skate
Image: Vans

Una sneaker con questo tipo di trattamento visivo chiede scelte mirate: funziona meglio quando le si lascia spazio, evitando di farle competere con troppe informazioni.

  • Denim pulito e T-shirt essenziale: un abbinamento lineare che lascia parlare la tomaia e i dettagli “dipinti”.
  • Total black con un solo punto “artistico”: pantaloni e maglia neri, magari con una giacca asciutta; la sneaker diventa l’unica frattura visiva, volutamente evidente.
  • Workwear leggero: capi con volumi comodi e tessuti robusti (senza eccessi di stampe) amplificano l’idea di “processo” e materia.
  • Tailoring rilassato: un pantalone più strutturato ma portato con disinvoltura, per giocare sul contrasto tra linea ordinata e superficie imperfetta.

OTW by Vans x Gallery Dept. costruisce un dialogo tra arte e manifattura a partire da un assunto semplice: ciò che di solito si elimina (colature, segni, irregolarità) può diventare il punto più interessante. L’Authentic 44 viene trattata come una superficie su cui resta impressa l’energia di un luogo — lo studio — e di un’azione — la pittura — con un risultato che privilegia la materia e il gesto.

Più che “ispirarsi” all’arte, questa capsule prova a somigliare a un momento di lavoro: non una fotografia patinata, ma un dettaglio vivo, con i suoi margini e le sue tracce.

