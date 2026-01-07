OTW by Vans e Gallery Dept. firmano una collaborazione dedicata all’Authentic 44, ispirata all’energia di uno studio di pittura. La sneaker è dipinta a mano: colature sulla punta, segni materici sulla tomaia e aree lasciate più pulite per creare contrasto. La scritta “Art That Kills” completa il racconto, trasformando l’accessorio in una dichiarazione di stile e attitudine.
Nel panorama delle collaborazioni che cercano un punto d’incontro tra moda e gesto artistico, Vans x Gallery Dept sceglie una strada precisa: mettere al centro non l’idea di “opera finita”, ma la bellezza del processo. La capsule firmata OTW by Vans nasce attorno a un unico modello, l’Authentic 44, e prende ispirazione dall’energia irregolare e febbrile di uno studio di pittura, dove ogni traccia racconta un passaggio, un tentativo, un ripensamento.
Un’idea di sneaker che parte dallo studio di un pittore
Il punto di partenza dichiarato della collaborazione è l’immaginario dello studio: un luogo in cui la materia si accumula, la luce cambia durante il giorno, e i dettagli non “sporcano” mai per caso. Su questa intuizione si costruisce l’estetica dell’Authentic 44 in versione OTW by Vans x Gallery Dept.: non un pattern ordinato, ma una superficie attraversata da interventi che ricordano il linguaggio della pittura e dei suoi strumenti.
Questa atmosfera si percepisce soprattutto nella scelta di lasciare convivere pieno e vuoto, gesto e pausa. L’occhio è attirato dalle zone più espressive, ma poi torna sulle parti pulite, pensate come un margine di respiro. È un equilibrio studiato: l’energia non viene “distribuita” ovunque, viene concentrata e lasciata vibrare.
A caratterizzare la tomaia ci sono gocce di vernice che colano sulla punta, mentre sottili segni di grasso aggiungono profondità e texture, lavorando sui volumi senza ricorrere a un decoro tradizionale. Tra gli elementi più diretti c’è la scritta “Art That Kills”, che corre lungo il fianco della scarpa.
Come abbinare l’Authentic 44 OTW by Vans x Gallery Dept. nei look quotidiani
Una sneaker con questo tipo di trattamento visivo chiede scelte mirate: funziona meglio quando le si lascia spazio, evitando di farle competere con troppe informazioni.
- Denim pulito e T-shirt essenziale: un abbinamento lineare che lascia parlare la tomaia e i dettagli “dipinti”.
- Total black con un solo punto “artistico”: pantaloni e maglia neri, magari con una giacca asciutta; la sneaker diventa l’unica frattura visiva, volutamente evidente.
- Workwear leggero: capi con volumi comodi e tessuti robusti (senza eccessi di stampe) amplificano l’idea di “processo” e materia.
- Tailoring rilassato: un pantalone più strutturato ma portato con disinvoltura, per giocare sul contrasto tra linea ordinata e superficie imperfetta.
OTW by Vans x Gallery Dept. costruisce un dialogo tra arte e manifattura a partire da un assunto semplice: ciò che di solito si elimina (colature, segni, irregolarità) può diventare il punto più interessante. L’Authentic 44 viene trattata come una superficie su cui resta impressa l’energia di un luogo — lo studio — e di un’azione — la pittura — con un risultato che privilegia la materia e il gesto.
Più che “ispirarsi” all’arte, questa capsule prova a somigliare a un momento di lavoro: non una fotografia patinata, ma un dettaglio vivo, con i suoi margini e le sue tracce.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!