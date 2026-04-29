Informazioni chiave:
- Il nuovo Venezianico Arsenale Calendario abbina calendario completo, riserva di carica e indicazione giorno-notte in una nuova architettura multilivello del quadrante.
- La cassa in acciaio 316L misura 40 mm di diametro, 44 mm da ansa ad ansa e 9,6 mm di spessore, con vetro zaffiro a doppia curvatura da 1,4 mm.
- Il movimento è il Miyota 9100 automatico, regolato internamente su una precisione di circa ±15 secondi al giorno, con impermeabilità di 5 ATM e corona a vite.
Il nuovo Venezianico Arsenale Calendario introduce nella collezione Arsenale una lettura più complessa e più strutturata del tempo. Calendario completo, riserva di carica e indicazione giorno-notte convivono in un quadrante costruito come un’architettura, con una cassa sottile in acciaio 316L, design integrato e movimento automatico Miyota 9100 regolato internamente.
Indice dei contenuti
Il quadrante del nuovo Arsenale Calendario
La chiave del progetto è tutta nel quadrante. Venezianico Arsenale Calendario adotta una costruzione a più livelli in cui ogni informazione trova uno spazio preciso, leggibile e coerente con l’insieme. L’idea è ordinare la complessità in una gerarchia chiara, dove il tempo è progettato. È proprio questa organizzazione a distinguere il modello. La disposizione delle funzioni segue una logica simmetrica e immediata, con un equilibrio tra estetica e utilità che resta il vero punto di forza dell’orologio.
La riserva di carica a ore 12
A ore 12 trova posto l’indicatore della riserva di carica, una delle soluzioni più interessanti del nuovo Arsenale Calendario. Non è un semplice elemento aggiuntivo, ma una funzione integrata nella parte superiore del quadrante in dialogo diretto con il logo del marchio, ispirato alla croce della Torre dell’Orologio di Piazza San Marco.
Per ottenere questo risultato, Venezianico ha sviluppato una lancetta della riserva di carica con collo rialzato, capace di scorrere sopra il logo senza comprometterne la visibilità. La sua corsa si sviluppa su un arco di circa 130 gradi, equivalente a poco più di 3 gradi per ogni ora.
I contatori di giorno e mese
Ai lati del quadrante trovano posto i sotto-quadranti dedicati al giorno della settimana e al mese. La loro presenza costruisce un impianto simmetrico che non serve solo a dare ordine visivo, ma anche a migliorare la lettura complessiva dell’orologio. La disposizione di queste indicazioni segue infatti una logica molto pulita. I due contatori dialogano con la riserva di carica superiore e con il disco giorno-notte inferiore.
La data laterale resta discreta
Nel nuovo Arsenale Calendario, anche la data è stata trattata con particolare attenzione. Venezianico ha scelto di ridisegnare completamente il disco del datario, utilizzando numeri più piccoli e più proporzionati per evitare che l’indicazione interrompesse la pulizia del quadrante. La data viene così collocata in posizione laterale, perfettamente leggibile ma abbastanza defilata da non rompere l’equilibrio generale.
Il disco giorno-notte a ore 6
A ore 6 il tempo cambia forma grazie all’indicazione giorno-notte, interpretata attraverso un disco 24 ore con sole e luna in alternanza continua. L’elemento chiave di questa sezione è una semiluna in vetro zaffiro, fissata direttamente al quadrante con due viti a vista. La semiluna diventa parte integrante della costruzione e consente al disco sottostante di muoversi in modo leggibile, definendo una gerarchia precisa tra i livelli.
I quadranti soleil blu e borgogna
La collezione viene presentata con due varianti di quadrante soleil: una in blu e una in rosso borgogna. Entrambe giocano sulla profondità e sui riflessi, grazie anche alla presenza di sotto-quadranti con finitura concentric circles che accentuano il movimento della luce sulla superficie. Gli indici a lingotto lucidi e le lancette dauphine scheletrate amplificano questo effetto, creando una lettura visiva molto viva e in continua evoluzione. Il quadrante non appare mai statico: cambia carattere a seconda dell’angolo e dell’intensità luminosa.
La cassa in acciaio 316L
La cassa del Venezianico Arsenale Calendario è realizzata in acciaio inossidabile 316L con finitura satinata. Le misure restano molto equilibrate per un orologio di questa categoria: 40 mm di diametro, 44 mm da ansa ad ansa e 9,6 mm di spessore, vetro escluso. Il profilo sottile è completato da un vetro zaffiro a doppia curvatura spesso 1,4 mm, che aiuta ad accentuare la profondità del quadrante. La cassa conserva così un carattere sport-elegant molto pulito, con proporzioni moderne ma non ingombranti.
Lunetta zigrinata, pulsante rapido del mese e bracciale Canova
Dal punto di vista funzionale, l’orologio integra sul lato cassa a ore 2 un pulsante per il cambio rapido del mese, soluzione discreta ma molto utile per una complicazione di questo tipo. La lunetta con lavorazione zigrinata e il bracciale integrato Canova Concept completano la personalità del segnatempo.
Il Miyota 9100 è il cuore tecnico
Al centro del progetto lavora il calibro automatico Miyota 9100, scelto da Venezianico per la sua architettura completa, capace di integrare calendario completo, riserva di carica e indicazione giorno-notte in un solo movimento. Il movimento lavora a 28.800 vibrazioni/ora ed è regolato internamente dal marchio per mantenere una precisione nel range di circa ±15 secondi al giorno.
Impermeabilità, corona a vite e costruzione solida
Pur essendo un modello fortemente orientato alla costruzione del quadrante e alla raffinatezza del design, il nuovo Arsenale Calendario mantiene una struttura concreta. L’impermeabilità è di 5 ATM, pari a 50 metri, mentre la corona è a vite.
Le specifiche tecniche del Venezianico Arsenale Calendario
- Cassa: acciaio inossidabile 316L, finitura satinata
- Diametro: 40 mm
- Da ansa a ansa: 44 mm
- Spessore: 9,6 mm, escluso il vetro
- Vetro: zaffiro a doppia curvatura, spessore 1,4 mm
- Quadrante: finitura soleil con contatori concentrici, indicatore giorno-notte con semidisco in zaffiro fissato da viti
- Movimento: Miyota 9100 automatico
- Funzioni: calendario completo, riserva di carica, indicazione giorno-notte riprogettata
- Frequenza: 28.800 vibrazioni/ora
- Precisione dichiarata: circa ±15 secondi al giorno
- Lunetta: acciaio con lavorazione zigrinata
- Impermeabilità: 5 ATM, 50 metri
- Corona: a vite
- Bracciale: Canova Concept
- Colori quadrante: blu, rosso borgogna