Vinile e Sealup presentano il Peacoat “Maranello”, special edition di 20 capi che reinterpreta il classico peacoat Sealup secondo la visione di Vinile. Basato sul modello Amalfi, mantiene lunghezza tre quarti e costruzione sartoriale, con navy esterno e dettagli esclusivi: bottoni in corno personalizzati, etichetta ghiaccio con cavallotti rossi sulla manica, interni in saglia ghiaccio con piping in raso rosso e label co-branded. Tessuto 90% lana e 10% cashmere idrorepellente, imbottitura Thermore.
Quando due marchi con un’identità forte decidono di lavorare sullo stesso capo, il risultato migliore non è una semplice co-firma: è un dialogo di linguaggi. È quello che accade con Vinile x Sealup, collaborazione che dà vita al Peacoat “Maranello”, una special edition in soli 20 esemplari. Al centro, un capospalla che nasce con radici precise e torna oggi con una lettura contemporanea, costruita su materia, dettagli e contrasti.
“Maranello”: la base Amalfi e i dettagli esclusivi
Il modello nasce sulla base del Sealup Amalfi, reinterpretato e ribattezzato per l’occasione Maranello. Rimangono la lunghezza tre quarti e l’impostazione sartoriale, mentre il resto del racconto passa dai dettagli. All’esterno, Sealup mantiene il suo blu navy, cifra storica del peacoat. Vinile interviene con elementi mirati:
- sei bottoni in corno personalizzati, con cucitura in tinta
- etichetta in cotone color ghiaccio, cucita a mano con quattro cavallotti in filo rosso, posizionata sulla manica sinistra
È un modo di firmare il capo senza trasformarlo in un esercizio di logo: la personalizzazione è presente, ma resta integrata nella costruzione.
Contrasti interni: ghiaccio e rosso, tra fodere e finiture
Se fuori il registro è controllato, dentro la capsule lavora sui contrasti. L’interno diventa una seconda narrazione, fatta di scelte cromatiche e dettagli sartoriali: fodera in saglia color ghiaccio, piping in raso rosso, lunga etichetta interna con bordo rosso e logo delle due maison, picanello in cordino cerato ed un singolo bottone cucito con filo rosso.
Lana e cashmere, con protezione per l’inverno
Il Maranello è realizzato in un tessuto 90% lana e 10% cashmere, con proprietà idrorepellenti. Per la parte termica, la capsule utilizza un’imbottitura Thermore, pensata per dare comfort e protezione dal freddo e dalle intemperie.
Il dato che definisce la capsule è la tiratura: solo 20 pezzi. Un numero che trasforma il Maranello in un oggetto per appassionati, pensato per chi riconosce il valore di una serie limitata e di una lavorazione che unisce due codici stilistici.
Come indossare il Maranello oggi
Il punto di forza del peacoat è la sua adattabilità. Il blu navy esterno consente un uso quotidiano senza difficoltà: lavora bene su registri casual e su contesti più formali. I dettagli interni, invece, permettono di portarlo con una leggerezza personale: un gesto, un’apertura, un movimento e la fodera ghiaccio con accenti rossi diventa una firma discreta. È un capo che parla a chi cerca un capospalla con identità riconoscibile, ma non urlata: la presenza sta nella costruzione, nei materiali e nei particolari.
