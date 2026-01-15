A Firenze, durante Pitti Uomo 109, Voile Blanche e North Sails presentano “Where the Ocean Meets the City”: una capsule per il prossimo autunno inverno 2026 2027 che mette in dialogo due immaginari solo in apparenza lontani. Da una parte l’energia del mare, con la sua idea di libertà legata al movimento e all’esplorazione; dall’altra la città, con il suo ritmo continuo e la necessità di capi che sappiano stare al passo, senza rinunciare a una pulizia formale riconoscibile.
Un’idea di libertà che passa dal movimento
La capsule è raccontata come un incontro tra vocazioni affini: entrambe le realtà lavorano attorno al concetto di mobilità. Il mare richiama l’orizzonte e l’apertura, la città richiede versatilità e prontezza. Nel mezzo c’è un guardaroba che punta a tradurre quell’energia in pezzi utilizzabili, capaci di accompagnare giornate dense di passaggi — dal lavoro al tempo libero, dagli spazi interni alle strade.
Il risultato è una proposta che tiene insieme due linguaggi: la componente tecnica, legata a protezione e praticità, e una lettura metropolitana più asciutta, con un’estetica che sceglie di non appesantirsi di decorazioni superflue. La direzione è chiara: costruire capi che funzionino e che, allo stesso tempo, dicano qualcosa di preciso sul modo di vivere e muoversi.
La sneaker Club al centro della collaborazione
La massima espressione dell’incontro tra i due mondi è affidata alla protagonista della capsule: la Club, sneaker iconica di Voile Blanche, qui riletta attraverso codici nautici firmati North Sails. L’intervento non cerca effetti teatrali: lavora su tonalità oceaniche, richiami al mondo della vela e dettagli funzionali, integrandoli in un design che resta versatile e contemporaneo. La Club, in questa edizione, diventa il punto d’unione tra due energie complementari: quella del mare e quella della città.
I capi della capsule autunno inverno 2026 2027
Accanto alla sneaker, la capsule amplia l’offerta con abbigliamento pensato per completare un look coerente. La linea uomo comprende t-shirt, giacca in tessuto tecnico a tre strati e la Hobart 2.0 North Soft Shell. Pochi pezzi, chiari, pensati per essere combinati senza sforzo e per sostenere l’idea di un’eleganza contemporanea che passa dalla funzionalità, dalla praticità e da un disegno riconoscibile.