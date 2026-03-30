La collezione WEB Eyewear primavera estate 2026 punta su linee essenziali, trasparenze e accenti in metallo, riaffermando l’identità del brand attraverso l’iconico torchon, presente anche sul ponte. Tra le novità spiccano WE0395, un navigator con frontale in metallo e lenti Zeiss LightPro, e WE5476, montatura rotonda in metallo con aste in acetato cristallino che lasciano intravedere il torchon 3D.
La collezione si muove tra origini e visione, trasformando patrimonio e segni storici in occhiali dalla qualità elevata e dal gusto sofisticato, con un approccio misurato che punta alla durata più che all’effetto. Al centro c’è l’essenzialità: forme lineari, proporzioni pulite, costruzioni pensate per offrire comfort e una presenza discreta.
Il ritorno del torchon: firma del brand, anche sul ponte
Il torchon è il segno più riconoscibile di WEB Eyewear e in questa stagione torna con una lettura che guarda alle prime interpretazioni storiche del marchio: non solo sulle aste, ma anche sul ponte. È un richiamo alle origini che mantiene un tono elegante e controllato, coerente con un’idea di lusso discreto. Il torchon, inoltre, acquista una presenza tridimensionale: inserito tra diversi strati di acetato, diventa un elemento 3D che emerge con profondità e lascia intuire la cura costruttiva dietro ogni montatura.
Trasparenze: montature che mostrano la propria architettura
Le trasparenze restano un capitolo importante della collezione. WEB le utilizza per rivelare la struttura interna delle montature, mettendo in evidenza il lavoro sui volumi e sulle stratificazioni. L’acetato cristallino è un invito a osservare come l’oggetto è costruito, e a riconoscere l’attenzione per i dettagli.
In questa collezione, la trasparenza diventa un alleato dell’eleganza: alleggerisce l’insieme, illumina i profili e rende più leggibile l’iconografia del torchon, che appare come un segno “sospeso” nella materia.
Il metallo: novità di stagione, tra occhiali da sole e da vista
La novità più rilevante è l’introduzione del metallo, presente sia nei modelli da sole sia in quelli da vista. L’uso del metallo amplia l’offerta in senso trasversale e porta nella collezione un’idea di leggerezza strutturale: profili sottili, linee precise, frontali che puntano su un’eleganza contemporanea.
Il dialogo con l’acetato resta centrale: aste sottili e dettagli trasparenti creano un equilibrio tra rigore e calore materico. Ne nasce una proposta che alterna silhouette più decise a montature dal disegno essenziale, sempre con un’impronta riconoscibile.
Focus modello WE0395: navigator con frontale in metallo e lenti Zeiss LightPro
WE0395 interpreta la forma navigator con un equilibrio tra tradizione e ricerca. Il ponte è costruito attraverso il torchon, che qui non è solo un dettaglio identitario: disegna l’architettura del frontale in metallo e conferisce alla montatura un carattere più sofisticato.
Le aste, sottili, sono in acetato e lavorano sulla trasparenza per mettere in risalto l’iconico torchon 3D all’interno, trasformando la firma del brand in un elemento visibile e “da leggere” da vicino. Il comfort è parte dell’impostazione: la montatura è pensata per essere portata con naturalezza, senza rigidità.
Sul fronte lenti, il modello viene proposto con tecnologia Zeiss LightPro, che riduce l’abbagliamento e aiuta a preservare la percezione della profondità e la nitidezza dei dettagli visivi.
Focus modello WE5476: rotondo in metallo e aste cristalline
WE5476 introduce una nuova montatura in metallo caratterizzata da profili sottili e leggeri. Il frontale rotondo punta su un design raffinato e controllato, con un’impronta che resta elegante senza diventare distante.
A fare la differenza sono le aste in acetato cristallino, che lasciano vedere il torchon 3D di WEB: un dettaglio evocativo, capace di dare identità al modello senza appesantire. Il risultato è una montatura comoda, dall’estetica modernamente classica, dove leggerezza e riconoscibilità convivono.