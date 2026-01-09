Wyler Vetta amplia la collezione con Crono 130, cronografo racchiuso in una cassa monoblocco in oro rosa 18 carati da 37,5 mm. Il cuore è il calibro Vetta 130, un Valjoux 23 a carica manuale rielaborato e rifinito secondo i canoni dell’alta orologeria, con ruota a colonne, 17 rubini, 42 ore di riserva di carica e frequenza di 18.000 A/h. Il quadrante nero, realizzato con metodo Gilt, fa emergere grafiche dorate e scale tachimetrica e telemetrica. Completano il profilo vetro zaffiro bombato antiriflesso, fondello a vista e cinturino in coccodrillo con fibbia in oro.
C’è un modo di intendere il cronografo che non dipende dalle tendenze: nasce dalle proporzioni, dalla misura, dalla coerenza dei dettagli. Il nuovo Wyler Vetta Crono 130 si colloca esattamente in questa idea di eleganza: un segnatempo che guarda alla prima metà del Novecento e ne riprende l’equilibrio, senza cercare effetti facili.
La cassa monoblocco in oro rosa 18 carati, con diametro di 37,5 mm, è una scelta chiara: dimensione composta, presenza discreta, vocazione da vero cronografo classico. Pulsanti e corona, anch’essi in oro 18 carati, completano una costruzione che parla il linguaggio della tradizione, con un gusto attuale ma mai urlato.
Cassa monoblocco in oro rosa: calore, luce, rigore
L’oro rosa qui non è un pretesto decorativo: diventa materia narrante. La cassa “monoblocco” restituisce un senso di continuità e pulizia delle linee, mentre il profilo resta fedele all’estetica dei cronografi storici. A rendere l’insieme più adatto all’uso contemporaneo arrivano due elementi: vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso e fondello avvitato con vetro zaffiro. Il risultato è un orologio che conserva l’anima d’epoca, ma lascia spazio alla fruizione moderna: robustezza percepita, comfort visivo, e soprattutto la possibilità di osservare il movimento.
Calibro Vetta 130: il Valjoux 23 riletto con mano esperta
Dentro il Crono 130 pulsa il calibro Vetta 130, derivato dallo storico Valjoux 23. Non si tratta di un semplice “omaggio”: il movimento viene revisionato, rifinito e personalizzato secondo le pratiche dell’alta orologeria tradizionale, in quella logica — tipica di un’altra epoca — in cui basi meccaniche celebri venivano trasformate in calibri dal profilo riconoscibile.
Il nome 130 richiama le 13 linee del diametro del movimento (29,5 mm) e accompagna uno spessore di 5,82 mm. La dotazione è quella attesa da un cronografo di razza: 17 rubini, 42 ore di riserva di carica e un bilanciere che lavora a 18.000 A/h, pensato per garantire regolarità e affidabilità. La gestione delle funzioni cronografiche è affidata alla ruota a colonne, dettaglio caro ai collezionisti per la qualità della sensazione al comando e per il valore tecnico.
Sul piano delle finiture, Wyler Vetta sottolinea un approccio artigianale: ponti e platine decorate, viti levigate e azzurrate, regolazioni accurate del bilanciere.
Quadrante Gilt: nero profondo, grafica dorata, spirito tecnico
Se il movimento racconta la cultura meccanica, il quadrante firma l’emozione. Il nero Gilt nasce da una sequenza di lavorazioni artigianali ispirate ai metodi storici: doppia cottura in forno, bagno galvanico, lavaggi selettivi. Il risultato è un nero intenso da cui emergono, con naturalezza, le grafiche dorate: presenti, ma mai ostentate.
Le lancette in oro scandiscono ore, minuti e secondi cronografici, mentre contatori, scala tachimetrica e scala telemetrica dichiarano la vocazione tecnica del modello. A ore 12 compaiono logo Wyler Vetta e scritta Crono 130; a ore 6 la storica dicitura “Impermeabile”, che richiama un lessico d’archivio. Sul quadrante appare anche l’acronimo M Italia O, firma che identifica Manifattura Italia Orologi.
A completare l’insieme il cinturino in pelle di coccodrillo marrone opaco e fibbia ad ardiglione in oro 18 carati.
